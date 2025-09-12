Alito Moreno declara a medio de EEUU que gobierno de AMLO y Sheinbaum es una narcodictadura: “Terrorista y comunista”

El presidente nacional del PRI arremetió contra los gobiernos de Sheinbaum y AMLO.

Alejandro Alito Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo que el gobierno iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fundador de Morena, y que ahora continúa con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ha tenido pactos con el crimer organizado.

Durante una entrevista con la conductora Julie Balderas, en el medio Fox News, el líder priista señaló que en México, actualmente se vive un régimen autoritario, como ocurrió en Venezuela, e hizo un llamado a “defender la democracia” y no permitir “que el país se convierta en Venezuela”.

“Hoy lo que se vive en México es un régimen autoritario, se está rompiendo la normalidad democrática y nosotros hemos denunciado públicamente, sistemáticamente, que no se puede permitir en México el mismo modelo que hicieron en Venezuela que es instaurar una narcodictadura terrorista y comunista", señaló.

Dijo que la realidad en el país era que existían 230 mil homicidios, más de 120 mil desaparecidos, y en más del 60% del territorio mexicano no se puede transitar por la presencia de los cárteles de la droga.

Moreno dijo que el gobierno de Sheinbaum ha tenido pactos con el crimen organizado.

En la entrevista, el senador dijo que en México también se vive una “censura brutal”, y expresó que él mismo es víctima de la persecución política por parte del actual gobierno.

“Es un gobierno que hoy quiere callar a los opositores, que hay una persecución política brutal contra los opositores, contra un servidor, porque hemos denunciado este pacto que tiene el gobierno con el crimen organizado", acusó.

Además, dijo que en Morena existen narcopolíticos por lo que hizo un llamado a investigar y sancionar. “Lo han dicho públicamente, públicamente está acreditado que sus gobernadores, sus políticos, sus legisladores están vinculados con el crimen organizado”.

Recordó que el gobierno mexicano ha sido señalado en cuatro ocasiones por la Casa Blanca de tener vínculos con el crimen organizado.

Sobre la investigación del medio Latinus, en la que se reveló que el gobierno mexicano financiaba a la televisora de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, Moreno dijo que habí contratos, dinero y recursos del gobierno de México para financiar esa disctadura comunista, donde un “tirano” como Maduro había destruido la democracia, y que había pactos con el crimen organizado.