Resultados del Melate, Revancha y Revanchita del sorteo de hoy miércoles 10 de septiembre

El sorteo Melate se juega tres veces a la semana, cada miércoles, viernes y domingo, después de las 21:00 horas. Esta es la combinación ganadora del sorteo 4107 dados a conocer por la lotería mexicana

Por Rodrigo Gutiérrez González

En el sorteo de hoy,
En el sorteo de hoy, Melate entregó $5,004,680.97 pesos en premios (Infobae/Jovani Pérez)

Estos son los resultados del sorteo 4107 del Melate, Revancha y Revanchita de este miércoles 10 de septiembre llevado a cabo por la Lotería Nacional, una de las principales loterías mexicanas que entrega millones de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y cuida que no se estropee.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para cobrar tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se entregan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Melate, Revancha y Revanchita

Melate:

Sorteo: 4107.

Resultado: 08, 17, 20, 26, 28 y 33.

Dinero entregado: $5,004,680.97 pesos.

Melate Revancha:

Sorteo: 4107.

Resultado: 01, 09, 18, 42, 47 y 48.

Dinero entregado: $2,222,401.03 pesos.

Melate Revanchita:

Sorteo: 4107.

Resultado: 01, 05, 15, 35, 42 y 55.

Dinero entregado: $0.00 pesos.

Todos los miércoles, viernes y domingo, después de las 9:00 horas de la noche, se dan a conocer los ganadores del sorteo de Melate.

Diferencias entre Melate, Revancha y Revanchita

Melate, Revancha y Revanchita son tres sorteos de lotería de números relacionados pero diferentes, todos operados por Pronósticos para la Asistencia Pública del gobierno y suelen jugarse con la misma combinación de números.

Melate es el sorteo principal donde eliges 6 números de un total de 56. Tiene una bolsa mínima garantizada de 30 millones de pesos que se acumula si no hay ganador.

Revancha es un sorteo adicional que solo puede jugarse si compras Melate y activas esta opción. Se juega con la misma combinación de números que Melate, pero la extracción es independiente. Su bolsa mínima garantizada es de 20 millones de pesos, también acumulable. Ofrece cinco categorías de premiación con premios fijos en las categorías menores.

Revanchita es otro sorteo adicional que solo se puede jugar si se participa primero en Melate y Revancha. También se juega con la misma combinación de números, pero con un sorteo separado. Tiene una bolsa mínima garantizada de 10 millones de pesos, acumulable. Es la última oportunidad para ganar con la misma jugada. Su probabilidad de ganar el premio mayor es similar a la de Melate y Revancha.

Además, para participar:

No se puede jugar Revancha sin antes jugar Melate.

No se puede jugar Revanchita sin jugar primero Revancha.

Esto permite que, con una sola apuesta (al activar las opciones), tengas hasta tres oportunidades diferentes de ganar.

