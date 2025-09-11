Quién es el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

(IG: @lacasadelosfamososmx)

El domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la séptima gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y un habitante más deberá abandonar la competencia por decisión del público.

Los nominados son: Elaine Haro, Shiky, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Dalílah Polanco.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién será el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México?

No se puede determinar quién será el próximo habitante que abandonará la competencia antes de la gala de eliminación, pues la decisión está en manos del público.

Sin embargo, algunos influencers y programas de espectáculos abren encuestas en sus redes sociales para tener un aproximado del resultado.

Tal es el caso de la casa productora del programa, pues semanalmente lanza una encuesta en su canal de Telegram que muestra el nivel de respaldo que recibe cada participante nominado por parte de la audiencia.

(Telegram)

De acuerdo con el primer corte, Shiky podría salir del reality show, ya que solo cuenta con el 6 por ciento de votos a su favor.

Le siguen Abelito con 10 por ciento, Elaine Haro con 13 por ciento, Alexis Ayala con 14 por ciento y Dalílah Polanco con 15 por ciento de votos a favor. Aldo de Nigris y Aaron Mercury encabezan la lista con 20 y 22 votos a favor, respectivamente.

Los resultados de la encuesta cambian constantemente. Además, falta que el líder semanal, en este caso Guana, o el retador (Aarón Mercury) salven a un habitante nominado.

Los habitantes buscaron ofrecer beneficios sociales a cambio de salvarse. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección en el horario indicado, sino solo puedes otorgar un voto al día.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.

(lcdlfm)

¿Quiénes son los habitantes eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’?

Olivia Collins Adrián Di Monte Ninel Conde Priscila Valverde Mariana Botas Facundo