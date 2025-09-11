México

Quién es el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Son siete los habitantes que están en riesgo de dejar la competencia por decisión del público

Por Adriana Castillo

Guardar
(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

El domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la séptima gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y un habitante más deberá abandonar la competencia por decisión del público.

Los nominados son: Elaine Haro, Shiky, Aaron Mercury, Aldo de Nigris, Abelito, Alexis Ayala y Dalílah Polanco.

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

¿Quién será el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México?

No se puede determinar quién será el próximo habitante que abandonará la competencia antes de la gala de eliminación, pues la decisión está en manos del público.

Sin embargo, algunos influencers y programas de espectáculos abren encuestas en sus redes sociales para tener un aproximado del resultado.

Tal es el caso de la casa productora del programa, pues semanalmente lanza una encuesta en su canal de Telegram que muestra el nivel de respaldo que recibe cada participante nominado por parte de la audiencia.

(Telegram)
(Telegram)

De acuerdo con el primer corte, Shiky podría salir del reality show, ya que solo cuenta con el 6 por ciento de votos a su favor.

Le siguen Abelito con 10 por ciento, Elaine Haro con 13 por ciento, Alexis Ayala con 14 por ciento y Dalílah Polanco con 15 por ciento de votos a favor. Aldo de Nigris y Aaron Mercury encabezan la lista con 20 y 22 votos a favor, respectivamente.

Los resultados de la encuesta cambian constantemente. Además, falta que el líder semanal, en este caso Guana, o el retador (Aarón Mercury) salven a un habitante nominado.

Los habitantes buscaron ofrecer beneficios
Los habitantes buscaron ofrecer beneficios sociales a cambio de salvarse. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

¿Cómo votar por tu habitante favorito de ‘La Casa de los Famosos México 2025’?

1. Ingresa a la página oficial: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota

2. Elige al habitante nominado que deseas apoyar para que permanezca en la casa.

3. Si dispones de una cuenta Vix Premium, puedes distribuir hasta 10 votos diarios entre los participantes nominados de tu elección en el horario indicado, sino solo puedes otorgar un voto al día.

4. Haz clic en “enviar” para registrar tu voto.

El periodo para votar es de miércoles a domingo durante las pregalas, galas y postgalas. Todos los usuarios pueden emitir un voto por día, pero quienes cuentan con una cuenta Vix Premium tienen derecho a repartir 10 votos diarios.

(lcdlfm)
(lcdlfm)

¿Quiénes son los habitantes eliminados de ‘La Casa de los Famosos México’?

  1. Olivia Collins
  2. Adrián Di Monte
  3. Ninel Conde
  4. Priscila Valverde
  5. Mariana Botas
  6. Facundo

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoDalílah PolancoAlexis AyalaAbelitoAaron MercuryShikyAldo de NigrisElaine Haromexico-entretenimiento

Más Noticias

Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

El cantante sonorense anuncia tres fechas clave donde llevará la música regional mexicana a uno de los recintos más modernos del mundo, marcando un hito en la historia del espectáculo latino

Carin León en Sphere: cuándo

¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

La banda de rock alternativo mexicana se presentará como parte del arranque de los festejos patrios

¿Quieres ver a Camilo Séptimo

Novio de Ana Daniela Barragán revela última petición de cómo recordarla tras ser víctima de la explosión en Iztapalapa

Bryan Ramos dedicó un emotivo mensaje a su pareja en redes sociales después de que autoridades de la UNAM y la FES Cuautitlán confirmaran su deceso la noche del 11 de septiembre

Novio de Ana Daniela Barragán

Policía que ayudó a abuelita en explosión en Iztapalapa ya era un héroe: esta es su historia

El mismo oficial que en 2015 devolvió miles de pesos fue clave en el rescate de una menor de edad en el incidente ocurrido en el Puente de la Concordia

Policía que ayudó a abuelita

La UNAM pone a disposición centros de acopio para apoyar a las víctimas de la explosión de gas en Iztapalapa

El objetivo es para ayudar ante la emergencia y salvar la vida de los afectados en el accidente

La UNAM pone a disposición
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Naasón Joaquín: incautan más

Caso Naasón Joaquín: incautan más de 1 mdd y evidencias en casas de líderes de La Luz del Mundo

Defensa de Naasón Joaquín, líder de La Luz del Mundo, rechaza acusaciones de EEUU: “Es una campaña imprudente”

Sheinbaum reitera que hay cero impunidad ante casos de huachicol en México: “Erradicaremos por completo el robo de combustible”

“El Z-40″ y “El Z-42″ libran la pena de muerte en EEUU: fiscalía no pedirá la medida para los exlíderes de Los Zetas

Intervención de la CIA para combatir a cárteles del narcotráfico en México “es falsa”, aclara Sheinbaum

ENTRETENIMIENTO

Carin León en Sphere: cuándo

Carin León en Sphere: cuándo salen a la venta los boletos para sus conciertos en Las Vegas

¿Quieres ver a Camilo Séptimo gratis? te decimos dónde y cuándo

Carmen Campuzano rechaza a Peso Pluma como embajador de la moda en Nueva York: “Hay cosas que van con la clase”

Dalílah Polanco confiesa que fue víctima de la secta NXIVM | Video

“Marcial Maciel, El Lobo De Dios” lidera el top 10 de series en HBO Max para maratonear el fin de semana

DEPORTES

¿Traicionó al Canelo? Este es

¿Traicionó al Canelo? Este es el pronóstico de Julio César Chávez sobre la pelea entre Álvarez y Terence Crawford

Canelo Álvarez explica por qué no será acompañado de artistas en su pelea contra Terence Crawford

Canelo Álvarez vs Terence Crawford: todos los títulos que estarán en disputa en Las Vegas

Quiénes son los mexicanos que buscan hacer historia en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025

Difunto pierde la ‘cabeza’ ante Atlantis Jr. y le cuesta la victoria a su equipo en la Arena Puebla