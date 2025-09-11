México

Qué pasa si aplico aceite de almendras en el rostro todos los días

Este ingrediente natural aporta diversos beneficios a la piel debido a sus propiedades altamente humectantes

Por Abigail Gómez

Este aceite puede formar parte
Este aceite puede formar parte de tu rutina de cuidado facial - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de almendras es un aceite vegetal obtenido a partir de las semillas del almendro (Prunus amygdalus).

Es claro, de textura ligera y se compone principalmente de ácidos grasos insaturados, vitamina E y otros nutrientes.

Se emplea en el cuidado de la piel y el cabello por sus propiedades hidratantes y emolientes, y también en masajes y algunos productos alimenticios.

Frasco con aceite de almendras
Frasco con aceite de almendras sobre fondo neutro, ideal para cuidado de la piel y el cabello. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios de usar aceite de almendras en el rostro

Como mencionamos, el aceite de almendras es un producto de origen vegetal utilizado frecuentemente en el cuidado de la piel, incluyendo el rostro y su uso puede aportar los siguientes beneficios:

  • Hidratación: Ayuda a mantener la piel suave y humectada gracias a su contenido de ácidos grasos y vitamina E.
  • Calmante: Puede aliviar irritación o enrojecimiento leve, lo que lo hace apto para pieles sensibles.
  • No comedogénico ligero: El aceite de almendras dulces tiene bajo potencial para obstruir los poros, aunque la respuesta varía según cada tipo de piel.
  • Antioxidante: Su aporte de vitamina E contribuye a proteger la piel frente al daño ambiental.

Para obtener estos beneficios, su uso puede realizarse de forma cotidiana siempre que se trate de pieles secas o normales. Se puede aplicar una vez al día, preferentemente por la noche, para favorecer la absorción durante el descanso.

Sin embargo, es importante mencionar que en el caso de pieles mixtas o grasas, se recomienda espaciar la aplicación (por ejemplo, dos o tres veces por semana) y observar la respuesta de la piel.

Lo anterior se debe a que, en pieles de este tipo, su uso diario puede incrementar la producción de sebo y tapar los poros. Tampoco se recomienda su uso cotidiano en pieles propensas al acné o sensibles.

El uso correcto del aceite
El uso correcto del aceite de almendras en la piel puede brindar luminosidad e hidratación al rostro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aplicar aceite de almendras en el rostro para obtener sus beneficios

Para obtener los beneficios del aceite de almendras en el rostro la siguiente es la forma segura y correcta de aplicarlo.

Modo de aplicación:

  1. Limpia el rostro con un limpiador suave y seca bien la piel.
  2. Aplica una pequeña cantidad de aceite de almendras dulces en las yemas de los dedos.
  3. Extiende el aceite con movimientos suaves y circulares, cubriendo uniformemente el rostro.
  4. Puede utilizarse solo o mezclado con la crema hidratante habitual.

Precauciones:

  • Realiza primero una prueba en una zona pequeña para descartar reacciones alérgicas.
  • Si aparecen signos de irritación, suspende su uso.
  • Utiliza solo aceite de almendras dulces, prensado en frío y apto para uso cosmético.

La aplicación debe ajustarse a las características y tolerancia de cada tipo de piel. Ante dudas o condiciones cutáneas específicas, consulta a un dermatólogo.

