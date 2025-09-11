México

Pensión ISSSTE 2025: esta es la fecha oficial para el pago de aguinaldo

El calendario oficial indica que los pensionados y jubilados aun recibirán en lo que resta de este año tres pagos más

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Los pensionados y jubilados del
Los pensionados y jubilados del ISSSTE recibirán la primera parte del aguinaldo en esta fecha. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Al finalizar el año, las personas pensionadas por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciben tanto su pensión mensual como el aguinaldo, prestación estipulada por la legislación vigente.

A medida que se acerca el último trimestre de 2025, los beneficiarios consultan sobre las fechas en que se realizarán los últimos pagos del año, por lo que, según el calendario oficial publicado por el ISSSTE, el aguinaldo se distribuirá en dos partes.

La primera parte está programada para depositarse entre el 1 y el 15 de noviembre de 2025, mientras que el segundo depósito tendrá lugar en enero de 2026, conforme a las fechas indicadas en el calendario del instituto.

Esta modalidad de pago responde a la misma mecánica adoptada en ejercicios anteriores, en la que el aguinaldo se entrega de manera fraccionada. Los pensionados reciben ambas partes de forma automática en las cuentas bancarias registradas ante el ISSSTE.

Información oficial indica que si el depósito no se refleja en las fechas programadas, se sugiere acudir al módulo de atención correspondiente para verificar la situación.

¿Cuándo depositarán los últimos pagos de los pensionados ISSSTE?

Para el cierre de 2025, las fechas designadas respecto al pago de pensión, son:

  • Octubre: 30 de septiembre
  • Noviembre: 30 de octubre
  • Diciembre: 28 de noviembre

Con este calendario, las personas pensionadas cuentan con información precisa sobre la disponibilidad de sus recursos, facilitando la organización de sus finanzas.

En noviembre los pensionados del
En noviembre los pensionados del ISSSTE recibirán dos pagos.

Cabe destacar que este pago está dirigido a las siguientes personas:

  • Jubilados por edad y tiempo de servicio.
  • Pensionados por viudez, orfandad, invalidez o cesantía.
  • Beneficiarios vigentes bajo el régimen del ISSSTE.

Recomendaciones para pensionados ISSSTE

El ISSSTE exhortó a jubilados y pensionados a atender ciertas recomendaciones de seguridad para evitar contratiempos. Entre las sugerencias, se encuentra revisar que los datos bancarios se encuentren actualizados, no proporcionar información personal a desconocidos y, en caso de que el pago no se refleje de inmediato, esperar algunas horas antes de tomar otras acciones. Para cualquier duda o aclaración, los beneficiarios pueden comunicarse al teléfono 55 4000 1000, así como acudir a la delegación correspondiente.

La institución, encabezada por Martí Batres Guadarrama, reafirmó su compromiso con la entrega oportuna de pagos y la prestación de servicios de calidad, dentro del marco del Plan de 25 Puntos para la Transformación del ISSSTE, buscando garantizar los derechos, seguros, prestaciones y servicios a las personas jubiladas y pensionadas.

