La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Poncho de Nigris se sumó a los usuarios de redes sociales que denunciaron presuntas irregularidades en la séptima prueba por el liderato semanal de ‘La Casa de los Famosos México’ y aseguró que su sobrino, Aldo de Nigris, ya había ganado.
Guana ganó el liderato semanal tras superar una prueba física y mental en contra de Abelito y Aldo de Nigris.
Con ello, no solo ganó el acceso a una habitación exclusiva, también la inmunidad y el poder de salvar a un habitante nominado; sin embargo, el viernes 12 de septiembre deberá de luchar por conservar esa ventaja contra alguno de sus compañeros.
El domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la séptima gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y un habitante más deberá abandonar la competencia por decisión del público.
La Jefa implementó una nueva mecánica en la que los participantes seleccionaron “huevitos” al azar con indicaciones que afectaron sus nominaciones.
Esta modificación alteró el funcionamiento habitual del juego y llevó a los concursantes a ajustar sus estrategias en el momento.
Según las reglas, los nueve habitantes eligieron un huevo al azar, los cuales contenían una instrucción capaz de modificar el resultado de la votación. Entre las alternativas disponibles se encontraban instrucciones como anular la nominación, sumar o restar puntos a un nominado o ceder el derecho de nominar a otro participante.