La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Sigue minuto a minuto la transmisión 24/7 de Vix

Por Adriana Castillo

13:51 hsHoy

Poncho de Nigris señala mano negra en prueba del líder de ‘La Casa de los Famosos México’: “Aldo había ganado”

El ‘Niño Bien’ fue el primero en concluir, pero tuvo que cambiar unas piezas del rompecabezas que estaban mal colocadas

Por Adriana Castillo

(Captura Vix)
(Captura Vix)

Poncho de Nigris se sumó a los usuarios de redes sociales que denunciaron presuntas irregularidades en la séptima prueba por el liderato semanal de ‘La Casa de los Famosos México’ y aseguró que su sobrino, Aldo de Nigris, ya había ganado.

13:52 hsHoy

¿Quién es el líder de la semana?

Guana ganó el liderato semanal tras superar una prueba física y mental en contra de Abelito y Aldo de Nigris.

Con ello, no solo ganó el acceso a una habitación exclusiva, también la inmunidad y el poder de salvar a un habitante nominado; sin embargo, el viernes 12 de septiembre deberá de luchar por conservar esa ventaja contra alguno de sus compañeros.

Guana y Shiky compartirán la
Guana y Shiky compartirán la suite en La Casa de los Famosos México. Foto: (Televisa Univisión)
13:48 hsHoy

Quién es el séptimo eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Son siete los habitantes que están en riesgo de dejar la competencia por decisión del público

Por Adriana Castillo

(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

El domingo 14 de septiembre se llevará a cabo la séptima gala de eliminación de ‘La Casa de los Famosos México’ y un habitante más deberá abandonar la competencia por decisión del público.

13:09 hsHoy

¿Cómo fue la nominación?

La Jefa implementó una nueva mecánica en la que los participantes seleccionaron “huevitos” al azar con indicaciones que afectaron sus nominaciones.

Esta modificación alteró el funcionamiento habitual del juego y llevó a los concursantes a ajustar sus estrategias en el momento.

Según las reglas, los nueve habitantes eligieron un huevo al azar, los cuales contenían una instrucción capaz de modificar el resultado de la votación. Entre las alternativas disponibles se encontraban instrucciones como anular la nominación, sumar o restar puntos a un nominado o ceder el derecho de nominar a otro participante.

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)
12:29 hsHoy

¿Quién nominó a quién?

  • Shiky: 3 puntos a Abelito, 2 puntos a Elaine Haro y 1 punto a Mar Contreras.
  • Elaine Haro: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 punto a Abelito.
  • Aldo De Nigris: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Elaine Haro.
  • Dalilah Polanco: 2 puntos a Aarón, 1 punto a Alexis Ayala. (Los 3 puntos que eran para Aldo quedaron anulados).
  • Mar Contreras: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Elaine.
  • Abelito: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Alexis y 1 punto a Shiky.
  • Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Alexis, 1 punto a Aldo y 1 punto más a Shiky.
  • Guana: 3 puntos a Elaine, 2 puntos a Aarón y 1 punto a Abelito.
  • Alexis Ayala: La primera nominación quedó anulada, y sus puntos fueron negativos. -3 puntos a Dalílah, -2 puntos a Shiky y -1 a Aldo. El actor tuvo la oportunidad de nominar otra vez y sus puntos fueron otorgados de la siguiente manera: 3 puntos a Elaine, 2 puntos a Aarón y 1 punto a Mar.
(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)
12:20 hsHoy

Ellos son los habitantes nominados de la séptima semana de ‘La Casa de los Famosos México’

  • Elaine Haro: nominada con 10 puntos
  • Shiky: nominado con 7 puntos
  • Aarón Mercury: nominado con 6 puntos
  • Aldo De Nigris: nominado con 6 puntos
  • Abelito: nominado con 5 puntos
  • Alexis Ayala: nominado con 5 puntos
  • Dalilah Polanco: nominada con 5 puntos
(IG: @lacasadelosfamososmx)
(IG: @lacasadelosfamososmx)

