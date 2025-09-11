La Casa de los Famosos México en vivo hoy 11 de septiembre: ellos son los nominados de la semana

Shiky: 3 puntos a Abelito, 2 puntos a Elaine Haro y 1 punto a Mar Contreras.

Elaine Haro: 3 puntos a Shiky, 2 puntos a Dalílah Polanco y 1 punto a Abelito.

Aldo De Nigris: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Elaine Haro.

Dalilah Polanco: 2 puntos a Aarón, 1 punto a Alexis Ayala. (Los 3 puntos que eran para Aldo quedaron anulados).

Mar Contreras: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Shiky y 1 punto a Elaine.

Abelito: 3 puntos a Aldo, 2 puntos a Alexis y 1 punto a Shiky.

Aaron Mercury: 3 puntos a Dalílah Polanco, 2 puntos a Alexis, 1 punto a Aldo y 1 punto más a Shiky.

Guana: 3 puntos a Elaine, 2 puntos a Aarón y 1 punto a Abelito.