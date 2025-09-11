México

Claudia Sheinbaum externa apoyo a víctimas de explosión de una pipa en Iztapalapa

El saldo del accidente es de 70 personas heridas, 18 vehículos dañados y al menos tres fallecidos

Por Mariana L. Martínez

Elementos de bomberos y Protección Civil controlaron los residuos de gas en el tanque que generó una explosión. FOTO: Especial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lanzó un mensaje tras la explosión de una pipa de gas que dejó más de 57 personas lesionadas y tres víctimas mortales en la alcaldía Iztapalapa.

En su mensaje, la presidenta también reconoció a bomberos, paramédicos y personal de emergencia que acudió a socorrer a las víctimas en inmediaciones del Puente de la Concordia, quienes resultaron con quemaduras de primer, segundo y tercer grado tras la volcadura de una pipa de 49 mil litros de gas LP.

"Externamos nuestra solidaridad y apoyo a los familiares de tres personas lamentablemente fallecidas y los lesionados, derivado de la explosión de una pipa en Iztapalapa“, escribió Sheinbaum en su cuenta de X.

La presidenta reconoció la labor de cuerpos de emergencia CRÉDITO:@Claudiashein/X

De igual manera, la presidenta de México reconoció la labor de rescate y atención médica de bomberos, paremédicos y todos los cuerpos de asistencia a emergencias. "Asimismo, expreso mi reconocimiento a los cuerpos de emergencia que apoyan en este lamentable suceso“.

Además, la presidenta de México señaló que está en comunicación y coordinación con las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por Clara Brugada.

“La Coordinación Nacional de Protección Civil, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa y la red de hospitales del Gobierno de México colaboran con la jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM, y las autoridades de la Ciudad de México para atender a las y los afectados”.

Así fue la explosión de una pipa de gas bajo el Puente de la Concordia

El accidente se originó cuando una pipa cargada con 49 mil litros de gas LP volcó en la calzada Ignacio Zaragoza, lo que desencadenó una fuerte explosión y un incendio que se extendió al menos 10 metros a la redonda, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. La onda expansiva afectó a transeúntes y automovilistas, y en videos difundidos en redes sociales se observó a personas huyendo de las llamas y el flamazo.

Información en desarrollo*

