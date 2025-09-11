Cae en CDMX integrante del Grupo mafioso Clan Pillera–Puntina de Italia, era buscado por la Interpol

Atrapan a mafioso italiano en CDMX (Secretaría de la Defensa Nacional)

En colaboración con agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Marina, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, se llevó a cabo la captura de Daniele Pulía, un ciudadano italiano de 41 años, quien era buscado por las autoridades de su país desde 2012.

Pulía, es identificado como miembro del Grupo mafioso Clan Pillera – Puntina de Italia, y tenía una ficha roja de búsqueda emitida por INTERPOL por los delitos de asociación delictiva mafiosa y tráfico de estupefacientes. La operación en la que se llevó a cabo su detención, fue resultado del intercambio de información entre agencias de seguridad internacionales y mexicanas, lo que permitió ubicar la zona de movilidad del fugitivo en la alcaldía Cuauhtémoc de la capital mexicana.

