Beca Rita Cetina 2025: así puedes digitalizar los documentos para registrarte en septiembre

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura para que nuevos estudiantes de secundaria puedan integrarse

La Beca Rita Cetina abrirá un nuevo periodo de registros a partir del 15 de septiembre para que nuevos estudiantes de secundaria que cursen en alguna escuela pública del país puedan incorporarse.

El programa comenzó a implementarse bajo el mandato de Claudia Sheinbaum desde principios de 2025 y está disponible en todas las entidades de la República Mexicana. Además, la iniciativa otorga a cada padre de familia un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales y por cada alumno extra que tengan inscrito, entrega 700 pesos adicionales.

La finalidad de la Beca Rita Cetina es contribuir con un recurso monetario para así evitar la deserción escolar y que los alumnos de nivel básico continúen y concluyan sus estudios de forma satisfactoria.

Dado que el registro se realizará en línea a través de la página oficial de la beca www.becaritacetina.gob.mx, será necesario cargar los documentos requeridos en formato PDF o PNG a la plataforma digital.

¿Cómo digitalizar los documentos para registrarse a la Beca Rita Cetina?

Para prepararlos, puedes escanearlos con una impresora láser o utilizar una aplicación móvil de escaneo, como Foto Scan de Google Fotos o Adobe Scan. Accede a la app desde tu celular, fotografía cada documento procurando que la imagen tenga buena iluminación y se encuentre correctamente encuadrada. Al finalizar, guarda cada archivo en formato PDF o JPG.

Documentos que se necesitarán para registrarse a la beca

De la madre, padre o tutor

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada

Número de celular activo

Correo electrónico vigente

Identificación oficial (INE o pasaporte)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Del beneficiario:

CURP del menor

Datos a tomar en cuenta para registrarse a la Beca Rita Cetina

Uno de los datos que se debe tomar en cuenta para poder registrarse a la beca, es que los aspirantes tienen que contar con su Llave MX, herramienta digital que servirá para agilizar los procesos de futuros trámites.

Pasos para crear la Llave MX

Entrar a la página www.llave.gob y dar clic Ingresa tu CURP, da clic en “No soy un robot” y luego en Continuar (Si tu CURP es correcta se llenarán automáticamente tus datos personales). Escribe tu Código Postal y selecciona la colonia. Da clic en Siguiente. Llenarlos datos del contacto, escribir el teléfono celular o correo electrónico y dar clic en Siguiente. Por último, se deberá crear una contraseña (se recomienda guardarla y anotarla en un lugar seguro). Leer y seleccionar la casilla de Aviso de Privacidad, llenar el Captcha y dar clic en finalizar.

Finalmente, los padres de familia o tutores deben comprobar previamente que la CURP de su hija o hijo esté certificada.