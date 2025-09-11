México

ASEA revisa permisos de Gas Silza tras explosión en CDMX: pipa operaba sin registro de póliza de seguro

Las autoridades informaron que el semirremolque involucrado en la explosión no tenía registro de pólizas de responsabilidad civil

Por Omar Tinoco Morales

Guardar
Transportadora Silza cuenta con permisos
Transportadora Silza cuenta con permisos para el trasnporte de gas, sin embargo, la unidad involucrada en el accidente no cuenta con documentación en regla, según ASEA. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) se pronunció sobre la explosión de una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP, hecho registrado este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Destacó que la Razón social identificada en este accidente, que dejó tres personas muertas y 70 heridas, es Transportadora Silza, S.A. de C.V., que forma parte de Grupo Tomza.

Aunque la empresa cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía, ASEA ya verifica el estatus de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado en la explosión.

La agencia desconcentrada aseguró que en lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad de la pipa que causó una explosión este 10 de septiembre sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

La ASEA apliacrá sanciones en
La ASEA apliacrá sanciones en caso de encontrar irregularidades en la operación de la pipa. FOTO: Especial

En caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan a la normatividad vigente.

Inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía se encuentran ya en el lugar de los hechos, en coordinación con la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La ASEA ha comenzado los protocolos técnicos para la elaboración del informe de causa raíz.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

Explosión de pipa en La Concordia deja tres muertos y 70 heridos

Una explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia dejó tres personas fallecidas y 70 lesionadas, confirmó Clara Brugada la tarde de este miércoles.

La funcionaria detalló que la onda expansiva provocada por el accidente también causó daños en 18 vehículos.

Además, la Fiscalía inició la recolección de pruebas para establecer la causa exacta del siniestro.

Las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica, en tanto el gobierno de la Ciudad de México publicó la lista de personas lesionadas, así como de los respectivos hospitales donde reciben atención.

El accidente ocurrió a las 14:20 horas de este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en dirección a Chalco. El semirremolque volcó a la altura del puente de La Concordia, lo que generó una fuga de gas licuado.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en cuestión de segundos el vapor del gas se esparció sobre la vialidad, dejando atrapados a decenas de vehículos. Bastaron sólo unos segundos para devenir en una fuerte explosión.

Temas Relacionados

CDMXGas SilzaTransportadora SilzaExplosión de pipamexico-noticias

Más Noticias

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

El gladiador fortalece su vínculo con la afición mexicana y se prepara para brillar en Worlds Collide 2025

Las Águilas del América envían

¿Cuánto colágeno tiene la gelatina y qué tanta deberías comer para fortalecer los huesos o articulaciones?

Es la proteína más abundante en el organismo y es la unidad de estructura de músculos, piel, venas, arterias, córneas y dientes

¿Cuánto colágeno tiene la gelatina

Línea 10 del Trolebús modifica su ruta tras explosión en el Puente de La Concordia

La Semovi pidió a los usuarios evitar la zona de Santa Marta por la emergencia que generó la explosión de una pipa

Línea 10 del Trolebús modifica

La mujer rey, una película histórica que arrasa entre los usuarios de Netflix México

El ranking reciente destaca títulos que van desde epopeyas históricas hasta comedias románticas, evidenciando el impacto de la plataforma en los hábitos de consumo audiovisual en el país

La mujer rey, una película

Viuda de Xava Drago y madre de su bebé dedica desgarradores mensajes a la fallecida ‘voz de Coda’

Ela Corez ha compartido detalles íntimos de su relación con Xava Drago, desde la romántica propuesta hasta la llegada de su pequeña, mostrando el lado más personal del cantante

Viuda de Xava Drago y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen ocho presuntos miembros de

Caen ocho presuntos miembros de un grupo criminal en Tamaulipas, uno es originario de EEUU

Sacerdote resulta herido tras intento de robo en carretera de Michoacán

Guatemala entrega a EEUU a “Gordo”, presunto coordinador de cocaína para el Cártel de Sinaloa

Balacera afuera de dos planteles escolares provoca pánico en Tijuana: alumnos y personal docente fueron evacuados

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

ENTRETENIMIENTO

La mujer rey, una película

La mujer rey, una película histórica que arrasa entre los usuarios de Netflix México

Viuda de Xava Drago y madre de su bebé dedica desgarradores mensajes a la fallecida ‘voz de Coda’

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la noche de hoy 10 de septiembre

Elaine Haro rompe en llanto por no saber lo que piensa su mamá sobre su participación en La Casa de los Famosos México

Top de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

DEPORTES

Las Águilas del América envían

Las Águilas del América envían un regalo para el luchador de WWE, El Grande Americano

La respuesta de Crawford sobre una supuesta lesión a días de pelear contra Canelo Álvarez

Mauricio Sulaimán denuncia que fue vetado de la pelea Canelo vs Crawford y no podrá entregar el cinturón del CMB

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 8 serán transmitidos por televisión abierta

Este es el récord que André Jardine, técnico del América, busca preservar ante Chivas en la Liga MX