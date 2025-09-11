ASEA revisa permisos de Gas Silza tras explosión en CDMX: pipa operaba sin registro de póliza de seguro

Transportadora Silza cuenta con permisos para el trasnporte de gas, sin embargo, la unidad involucrada en el accidente no cuenta con documentación en regla, según ASEA. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA) se pronunció sobre la explosión de una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP, hecho registrado este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

Destacó que la Razón social identificada en este accidente, que dejó tres personas muertas y 70 heridas, es Transportadora Silza, S.A. de C.V., que forma parte de Grupo Tomza.

Aunque la empresa cuenta con permisos de transporte ante la Comisión Nacional de Energía, ASEA ya verifica el estatus de permisos y seguros relacionados con el semirremolque involucrado en la explosión.

La agencia desconcentrada aseguró que en lo que va de 2025, Transportadora Silza no ha ingresado ninguna solicitud relativa al registro de pólizas de responsabilidad civil ni de responsabilidad por daño ambiental para los permisos de transporte que amparan la actividad de la pipa que causó una explosión este 10 de septiembre sobre la Calzada Ignacio Zaragoza.

La ASEA apliacrá sanciones en caso de encontrar irregularidades en la operación de la pipa. FOTO: Especial

En caso de que se determinen fallas en la operación atribuibles a la empresa responsable, se aplicarán las medidas que correspondan a la normatividad vigente.

Inspectores de la ASEA y de la Comisión Nacional de Energía se encuentran ya en el lugar de los hechos, en coordinación con la fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

La ASEA ha comenzado los protocolos técnicos para la elaboración del informe de causa raíz.

Cámara de videovigilancia de la CDMX grabó el momento preciso del accidente Crédito: (X/@c5_cdmx)

Explosión de pipa en La Concordia deja tres muertos y 70 heridos

Una explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia dejó tres personas fallecidas y 70 lesionadas, confirmó Clara Brugada la tarde de este miércoles.

La funcionaria detalló que la onda expansiva provocada por el accidente también causó daños en 18 vehículos.

Además, la Fiscalía inició la recolección de pruebas para establecer la causa exacta del siniestro.

Las personas heridas fueron trasladadas a distintos hospitales para recibir atención médica, en tanto el gobierno de la Ciudad de México publicó la lista de personas lesionadas, así como de los respectivos hospitales donde reciben atención.

El accidente ocurrió a las 14:20 horas de este miércoles sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, en dirección a Chalco. El semirremolque volcó a la altura del puente de La Concordia, lo que generó una fuga de gas licuado.

De acuerdo con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, en cuestión de segundos el vapor del gas se esparció sobre la vialidad, dejando atrapados a decenas de vehículos. Bastaron sólo unos segundos para devenir en una fuerte explosión.