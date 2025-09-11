Activan alerta amarilla en estas cuatro alcaldías de CDMX por fuertes vientos para hoy miércoles 10 de septiembre

Estas cuatro alcaldías de CDMX tendrán fuertes vientos para la tarde y noche de hoy miércoles 10 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro/Pedro Valtierra

No solo serán las lluvias para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre en la Ciudad de México, también se prevén fuertes vientos en algunas zonas de la capital del país, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales la tarde de este miércoles 10 de septiembre.

Mencionó que cuatro alcaldías de la Ciudad de México registrarán fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre en algunas zonas de la capital del país.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil lanzó una serie de recomendaciones a la población en general. (Cuartoscuro)

Se trata de las alcaldías: Coyoacán, Iztapalapa, Tláhuac y Tlalpan, que registrarán fuertes vientos para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre.

Debido al pronóstico de fuertes rachas de vientos para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre, Protección Civil activó alerta amarilla en estas cuatro demarcaciones mencionadas anteriormente.

La dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por los fuertes vientos pronosticados.

Recomendaciones:

- Guarda o retira objetos que puedan caer.

- No subir a andamios, azoteas ni cornisas.

- Alejarse de postes telefónicos y de electricidad.

- Utilizar cubrebocas.

Las imágenes desde el interior de la Facultad de estudios superiores de Aragón Crédito: Cortesia

Fuertes rachas de viento registradas para la tarde y noche de este miércoles 10 de septiembre

De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, se prevé la racha de fuertes vientos este miércoles 10 de septiembre de las 17:20 a 21:00 horas.

Las rachas de viento previstas serán de 50 a 59 km/h, de acuerdo con información de la secretaría local de la Ciudad de México.

Además de las recomendaciones realizadas, se presentaron los peligros asociados por las fuertes rachas de vientos que se registrarán para la tarde de este miércoles 10 de septiembre:

- Caída de ramas, árboles y lonas.

- Objetos caídos en los caminos y carreteras

- Daños a mobiliario urbano o de la vivienda.

Fuertes vientos en estas cuatro alcaldías de la CDMX para hoy miércoles 10 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.