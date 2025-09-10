México

Yolanda Andrade regaña a Montserrat Oliver por felicitar a revista que la dio por muerta: “Mentirosos”

Una publicación equivocada en marzo pasado encendió las alarmas entre el público y el entorno de la conductora, pero la rápida intervención de Unicable ayudó a aclarar la situación

Por Armando Guadarrama

Guardar
Yolanda Andrade desmiente rumores sobre
Yolanda Andrade desmiente rumores sobre su muerte y reaparece en redes sociales (Instagram/@motseyjoetv)

La reciente publicación de Yolanda Andrade en redes sociales, en la que abordó con ironía los rumores sobre su fallecimiento, ha reavivado la atención sobre su estado de salud y su relación con Montserrat Oliver.

La conductora mexicana, alejada de la televisión desde hace más de un año debido a un aneurisma cerebral, utilizó su cuenta de Instagram para responder a una publicación errónea que la daba por muerta, generando inquietud entre sus seguidores y colegas.

El incidente se originó cuando la revista mexicana Quién difundió por error, el lunes 10 de marzo, una nota que anunciaba la muerte de Yolanda Andrade. El encabezado de la publicación incluía la advertencia “No publicar”, lo que evidenció que se trataba de un fallo humano.

Andrade critica la irresponsabilidad en
Andrade critica la irresponsabilidad en la difusión de noticias falsas sobre su salud (Captura de pantalla: Instagram)

A pesar de ello, la noticia se propagó rápidamente, provocando preocupación tanto en el público como en el entorno cercano de la conductora. La directora de Unicable, Raquel Rocha, responsable del programa Montse & Joe, intervino de inmediato para desmentir la información, calificándola como “completamente falsa”. Su declaración contribuyó a disipar la incertidumbre mientras se aguardaba una respuesta directa de la propia Andrade.

En medio de esta situación, Yolanda Andrade reapareció públicamente a través de un video dirigido al periodista Jorge Carbajal, conductor del programa En shock, donde aclaró su estado de salud y desmintió los rumores.

Aunque aún enfrenta dificultades para hablar debido a las secuelas del aneurisma, la conductora expresó su gratitud por el apoyo recibido y confirmó que continúa en proceso de recuperación. En sus palabras, “Hermana querida, te mando muchos besos. Estoy muy bien, gracias a Dios, salí del hospital muy bien. Un poquito de lo que tengo. Quiero agradecerte tus palabras y a tu público por su bendición”, manifestó Andrade en el video.

Yolanda Andrade mantiene el contacto
Yolanda Andrade mantiene el contacto con su audiencia pese a su diagnóstico incurable (Infobae - Jovani Pérez)

La conductora también aprovechó la ocasión para criticar la publicación errónea, señalando la falta de responsabilidad en la difusión de información delicada. Desde un avión, Andrade afirmó: “A mis amigos que estaban preocupados por la noticia de ayer, que desafortunadamente quién sabe quién tan incompetente la dio. Un tema de irresponsabilidad; la credibilidad es lo más importante y lo más difícil de tener. Más en estos casos tan desagradables o los temas de salud y decir que estoy muerta. Estoy más viva que nunca”.

El impacto de este episodio se extendió a su relación con Montserrat Oliver, con quien comparte la conducción de Montse & Joe. Andrade utilizó sus historias de Instagram para enviar un mensaje directo a Oliver, luego de que esta colaborara con el medio que accidentalmente confirmó la falsa noticia.

Andrade escribió: “Mentirosos. No los felicites, acuérdate que me mataron #yolandaandrade”, lo que generó especulaciones sobre el estado actual de su vínculo profesional y personal.

Un error de la revista
Un error de la revista Quién difundió la falsa noticia del fallecimiento de Yolanda Andrade (IG)

A pesar de la gravedad de su diagnóstico, que ella misma ha calificado como incurable, Yolanda Andrade ha mantenido la comunicación con su audiencia a través de redes sociales.

En una reciente publicación, felicitó a Thalía por su cumpleaños y, en tono reflexivo, compartió: “Te adoro mi amor hermosa, que cumplas muchos años más. ¿Cómo cuántos quieres?... 100, no, tú eres longeva, Dios dirá, porque tu abuelita se murió de 105, está muy cabrón. No me gustaría morir de 105, bueno no voy a vivir 105, con trabajo voy a vivir 5 años más”.

Este comentario, aunque enmarcado en el humor característico de la conductora, generó preocupación entre sus seguidores, quienes han seguido de cerca las complicaciones de salud que enfrenta.

Temas Relacionados

Yolanda AndradeMontserrat OliverQuiénmexico-entretenimiento

Más Noticias

Aprueban en el Senado proyecto para ratificar mandos de las Fuerzas Armadas

La reforma fue discutida en una doble sesión ordinaria programada para este miércoles, donde se dio su aprobación

Aprueban en el Senado proyecto

Ivonne Montero reacciona a las críticas por su romance con un policía 11 años menor

La actriz mexicana y el policía federal protagonizaron un momento viral al sellar su amor frente al público, desatando una ola de reacciones y comentarios sobre su inesperada relación

Ivonne Montero reacciona a las

Cómo preparar un jugo de kiwi con proteína para ganar masa muscular y volverse más fuerte

Esta bebida es ideal para tomar después del gimnasio

Cómo preparar un jugo de

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

El cuadro mexicano consiguió su pase al torneo internacional luego de ganar la edición pasada de la Concacaf Champions Cup

Cuándo y contra quién debutará
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crisis, restos humanos y el

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla: también es teniente de navío de la Marina

Declaran culpable al exgobernador de Nayarit por falsificación de documentos; continuará proceso por lavado de dinero

ENTRETENIMIENTO

Ivonne Montero reacciona a las

Ivonne Montero reacciona a las críticas por su romance con un policía 11 años menor

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Majo Aguilar sorprende con colaboración junto a Inspector y surgen comparaciones con Ángela Aguilar: “Ella sí canta y sin gritar”

Pablo Lyle ya tiene telenovela asegurada para cuando recupere su libertad: “Su talento ahí está”

Cuál es el boleto más barato para ver a Shakira en su último concierto del Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Filtran la razón por la

Filtran la razón por la que Álvaro Morales saldrá de ESPN después de 20 años de trayectoria

Cuándo y contra quién debutará Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Canelo Álvarez confiesa su experiencia haciendo sparring al lado de Boots Ennis previo a su pelea contra Crawford

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras empatar contra Japón y Corea del Sur?