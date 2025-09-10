Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 10 de septiembre de 2025

El SSN registró un movimiento telúrico de 4.0 de magnitud a las 00:37 horas. El fenómeno natural se originó a 38 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Huixtla ubicado en Chiapas.
México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.
En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.