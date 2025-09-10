México

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 10 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

07:20 hsHoy

Se registra sismo de 4.0 en Chiapas

El SSN registró un movimiento telúrico de 4.0 de magnitud a las 00:37 horas. El fenómeno natural se originó a 38 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Por Infobae Noticias

El sismo fue detectado por
El sismo fue detectado por el Servicio Sismológico Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Huixtla ubicado en Chiapas.

05:58 hsHoy

¿Por qué tiembla en México y cómo se debe de actuar?

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

