Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este miércoles 10 de septiembre de 2025

En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas , como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores , especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

¿Por qué tiembla en México y cómo se debe de actuar?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Huixtla ubicado en Chiapas .

El SSN registró un movimiento telúrico de 4.0 de magnitud a las 00:37 horas. El fenómeno natural se originó a 38 km al suroeste de Huixtla, Chiapas.

