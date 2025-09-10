México

Sheinbaum pide apoyo a familias para evitar suicidios, fortalecerá Línea de la Vida: “Tiene que haber una alternativa”

La presidenta indicó que el próximo año se buscará incluir la atención a la salud mental y emocional en el programa

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Sheinbaum indicó que se buscará
Sheinbaum indicó que se buscará incluir la atención a la salud mental en la 'Línea de la Salud'. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que los mexicanos, principalmente los papás y mamás, apoyen a los familiares que enfrenten alguna situación que pudiera derivar en un caso de suicidio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

“Bueno, mucho apoyo de los padres y madres, frente a una situación que pueda vivir cualquier persona a cualquier edad, de la familia”, dijo al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.

La mandataria indicó que su gobierno a implementado diversas acciones para fortalecer el servicio ‘Línea de la Vida’, el cual actualmente es administrado por Leticia Ramírez Amaya y está orientado a atender a personas con adicción a las drogas.

Sin embargo, anunció que el próximo año, se podría ampliar dicho servicio a la atención de salud mental, para prevenir situaciones como el suicidio.

“Nosotros mejoramos la Línea de la Salud, que ya venía de antes, pero mejoramos para el tema de adicciones, después podemos invitar a Lety Ramírez, que es quien lleva todo este programa para informar todo lo que hemos avanzado y pensamos que esa Línea también puede ayudar para problemas de salud mental”, anunció.

Aseguró que la salud mental son temas que se deben atender en México, al considerar que el suicidio es una situación “muy triste”, que se origina por la depresión y la desesperación, por lo que se buscará que siempre haya una alternativa de vida.

“Es uno de los temas que hay que atender en nuestro país y es muy triste el suicidio, es una decisión individual muy triste por que está asociado a depresión a desesperación y siempre debe haber una alternativa de vida, entonces sí vamos a fortalecer la línea de la salud en este caso, el próximo año empezamos con eso”, concluyó.

Temas Relacionados

Claudia SheinbaumsuicidioLínea de la Saludsalud mentalLa Mañaneramexico-noticias

Más Noticias

La reforma judicial no reduce el gasto: Hacienda pide 11 mil 569 mdp adicionales para el Poder Judicial en 2026

El Órgano de Administración Judicial absorbería la mayor parte del incremento; la Suprema Corte y el Tribunal Electoral recibirían alzas menores

La reforma judicial no reduce

Se registra sismo de 4.1 de magnitud en Veracruz

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Se registra sismo de 4.1

Así luce hoy el interior del Cine Ópera de la CDMX a casi 40 años del terremoto del 85 que lo afectó

Este emblemático lugar de la capital del país quedó en el olvido

Así luce hoy el interior

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La joven fue vista por última vez el pasado 9 de septiembre en Tecozautla, de acuerdo con reportes de autoridades locales

Fabiola Campomanes alza la voz

Resultados Progol Media Semana: quién ganó la quiniela del 10 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana

Resultados Progol Media Semana: quién
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lo asaltaron y abandonaron en

Lo asaltaron y abandonaron en Sierra de Guadalupe: hallan a hombre de 83 años en operativo por desaparecidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán implementará capacitaciones sobre atención a la discapacidad ante exigencias de colectivos

Suman 22 cuerpos recuperados en panteón de Tlaquepaque, podrían tener hasta siete años de ausencia

Con desaire a la prensa, Sheinbaum confirma que FGR investiga muerte de mando de la Marina en Sonora

Narcotráfico, huachicol e injerencia rusa y china: los riesgos que ponen en peligro la energía en México

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes alza la voz

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La vez que Pepe Aguilar opinó sobre la música de su hijo Emiliano Aguilar: “No tuve oportunidad de encaminarlo”

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’ tras sufrir un infarto cerebral: “Fue un susto horrible”

Quién es Jawy Méndez, el segundo participante confirmado de La Granja VIP en Azteca

Poncho de Nigris señala mano negra en prueba del líder de ‘La Casa de los Famosos México’: “Aldo de Nigris ya había ganado”

DEPORTES

NFL analiza regreso al Estadio

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?