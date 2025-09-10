Sheinbaum pide apoyo a familias para evitar suicidios, fortalecerá Línea de la Vida: “Tiene que haber una alternativa”

Sheinbaum indicó que se buscará incluir la atención a la salud mental en la 'Línea de la Salud'. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a que los mexicanos, principalmente los papás y mamás, apoyen a los familiares que enfrenten alguna situación que pudiera derivar en un caso de suicidio, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio.

“Bueno, mucho apoyo de los padres y madres, frente a una situación que pueda vivir cualquier persona a cualquier edad, de la familia”, dijo al ser cuestionada sobre el tema en su conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional.

La mandataria indicó que su gobierno a implementado diversas acciones para fortalecer el servicio ‘Línea de la Vida’, el cual actualmente es administrado por Leticia Ramírez Amaya y está orientado a atender a personas con adicción a las drogas.

Sin embargo, anunció que el próximo año, se podría ampliar dicho servicio a la atención de salud mental, para prevenir situaciones como el suicidio.

“Nosotros mejoramos la Línea de la Salud, que ya venía de antes, pero mejoramos para el tema de adicciones, después podemos invitar a Lety Ramírez, que es quien lleva todo este programa para informar todo lo que hemos avanzado y pensamos que esa Línea también puede ayudar para problemas de salud mental”, anunció.

Aseguró que la salud mental son temas que se deben atender en México, al considerar que el suicidio es una situación “muy triste”, que se origina por la depresión y la desesperación, por lo que se buscará que siempre haya una alternativa de vida.

“Es uno de los temas que hay que atender en nuestro país y es muy triste el suicidio, es una decisión individual muy triste por que está asociado a depresión a desesperación y siempre debe haber una alternativa de vida, entonces sí vamos a fortalecer la línea de la salud en este caso, el próximo año empezamos con eso”, concluyó.