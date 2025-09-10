Niño se vuelve viral al acudir al doctor por tener un cangrejo dentro de su oreja: “¿Me voy a quedar ciego?”

El clip compartido en TikTok muestra la reacción de sorpresa de la madre y la intervención médica. (TikTok / @kitziamitre)

Un suceso poco común en una playa mexicana se volvió viral en redes sociales luego de que una madre documentara cómo su hijo tuvo que ser atendido por un médico después de que un pequeño cangrejo se introdujera en su oído. El incidente ocurrió mientras la familia disfrutaba de un día de sol y mar, y rápidamente capturó la atención de usuarios de TikTok, donde se publicó el video.

En las imágenes se observa al niño, identificado como Pedro, visiblemente angustiado y aferrándose a la mano de su madre. Kitzia, la madre, intenta tranquilizarlo con palabras suaves mientras el médico examina cuidadosamente su oído con equipo especializado. La situación alcanza su clímax cuando el especialista logra extraer al crustáceo con delicadeza, provocando una mezcla de alivio y sorpresa entre los presentes.

Durante el proceso, Pedro, aún entre lágrimas, pregunta con temor: “¿Me voy a quedar ciego?”, comentario que ha resonado entre los internautas y ha generado una ola de reacciones de preocupación y humor en las redes. A pesar del dolor y la incomodidad, el menor mostró curiosidad por el cangrejo, mientras su madre lo tranquilizaba asegurándole que no había peligro para el animal ni para él.

El video fue publicado con el mensaje: "De los creadores de ‘me picó una abeja’, llega un nuevo miedo desbloqueado: ‘me metió un cangrejo en la oreja’“, lo que provocó que rápidamente se viralizara. Usuarios expresaron su incredulidad y comentaron sobre la rareza del incidente, preguntándose cómo fue posible que un cangrejo llegara hasta el oído del niño, algo que parece casi imposible.

Tras la extracción, la reacción de Kitzia fue de asombro: “¿¡Cómo es posible que tuvieras eso en la oreja!?”, exclamó, reforzando el carácter insólito del suceso. La publicación ha acumulado cientos de miles de vistas y comentarios, convirtiéndose en uno de los videos más comentados del día.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre cómo ocurrió exactamente la intrusión del crustáceo en el oído de Pedro. Sin embargo, el caso ha generado conversaciones sobre los riesgos de los pequeños animales en la playa y la importancia de la supervisión de los menores durante actividades en la arena y el agua.

Especialistas recomiendan mantener la calma ante situaciones de objetos o animales en oídos, nariz o boca, y acudir a un profesional de inmediato para evitar complicaciones. En este caso, la rápida intervención del médico evitó cualquier daño permanente y permitió que el niño regresara a casa sin mayores inconvenientes.