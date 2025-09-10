México

Niño se vuelve viral al acudir al doctor por tener un cangrejo dentro de su oreja: “¿Me voy a quedar ciego?”

El menor fue tranquilizado por su madre mientras el médico retiraba al pequeño animal

Por Jesús F. Beltrán

Guardar
El clip compartido en TikTok
El clip compartido en TikTok muestra la reacción de sorpresa de la madre y la intervención médica. (TikTok / @kitziamitre)

Un suceso poco común en una playa mexicana se volvió viral en redes sociales luego de que una madre documentara cómo su hijo tuvo que ser atendido por un médico después de que un pequeño cangrejo se introdujera en su oído. El incidente ocurrió mientras la familia disfrutaba de un día de sol y mar, y rápidamente capturó la atención de usuarios de TikTok, donde se publicó el video.

En las imágenes se observa al niño, identificado como Pedro, visiblemente angustiado y aferrándose a la mano de su madre. Kitzia, la madre, intenta tranquilizarlo con palabras suaves mientras el médico examina cuidadosamente su oído con equipo especializado. La situación alcanza su clímax cuando el especialista logra extraer al crustáceo con delicadeza, provocando una mezcla de alivio y sorpresa entre los presentes.

Durante el proceso, Pedro, aún entre lágrimas, pregunta con temor: “¿Me voy a quedar ciego?”, comentario que ha resonado entre los internautas y ha generado una ola de reacciones de preocupación y humor en las redes. A pesar del dolor y la incomodidad, el menor mostró curiosidad por el cangrejo, mientras su madre lo tranquilizaba asegurándole que no había peligro para el animal ni para él.

El suceso ocurrió en una
El suceso ocurrió en una playa y generó miles de reacciones sorprendidas entre los internautas. (TikTok / @kitziamitre)

El video fue publicado con el mensaje: "De los creadores de ‘me picó una abeja’, llega un nuevo miedo desbloqueado: ‘me metió un cangrejo en la oreja’, lo que provocó que rápidamente se viralizara. Usuarios expresaron su incredulidad y comentaron sobre la rareza del incidente, preguntándose cómo fue posible que un cangrejo llegara hasta el oído del niño, algo que parece casi imposible.

Tras la extracción, la reacción de Kitzia fue de asombro: “¿¡Cómo es posible que tuvieras eso en la oreja!?”, exclamó, reforzando el carácter insólito del suceso. La publicación ha acumulado cientos de miles de vistas y comentarios, convirtiéndose en uno de los videos más comentados del día.

Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre cómo ocurrió exactamente la intrusión del crustáceo en el oído de Pedro. Sin embargo, el caso ha generado conversaciones sobre los riesgos de los pequeños animales en la playa y la importancia de la supervisión de los menores durante actividades en la arena y el agua.

El hijo de Kitzia Mitre terminó en el hospital tras tener un cangrejo en la oreja. El insólito video causó sorpresa y se volvió viral. Crédito: TikTok / @kitziamitre

Especialistas recomiendan mantener la calma ante situaciones de objetos o animales en oídos, nariz o boca, y acudir a un profesional de inmediato para evitar complicaciones. En este caso, la rápida intervención del médico evitó cualquier daño permanente y permitió que el niño regresara a casa sin mayores inconvenientes.

Temas Relacionados

Cangrejoviralniñohospitalmexico-virales

Más Noticias

Aceite de oliva: los beneficios de consumir este alimento en tu dieta

Este alimento clave para tu salud contiene grasas saludables y antioxidantes

Aceite de oliva: los beneficios

En el Nombre de…: cortometraje mexicano que compite en Fantlatam 2025 y viaja a Turquía

La obra, que celebra una década de trayectoria del cineasta en el género, acumula más de 25 selecciones internacionales y llevará el horror mexicano hasta Turquía

En el Nombre de…: cortometraje

Fiestas patrias 2025: CONCANACO prevé derrama económica de 37 mil mdp, estos serán los sectores más beneficiados

El organismo indicó que la estimación económica representa un aumento del 7.1% respecto al 2024

Fiestas patrias 2025: CONCANACO prevé

Así fue el día que Emiliano Aguilar estuvo al borde de la muerte en un tiroteo en Nayarit | Video

Una reciente publicación en sus plataformas digitales donde porta una gorra de CJNG ha reavivado antiguas anécdotas del pasado criminal del rapero

Así fue el día que

Galia Siurob arrasa en México Canta: la tijuanense que dejó en shock a la cuarta semifinal | Video

Conoce todos los detalles de esta competencia musical apoyada por el Gobierno de México

Galia Siurob arrasa en México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Huachicol fiscal en México: dos

Huachicol fiscal en México: dos marinos muertos y casi 50 detenidos entre altos mandos, empresarios y funcionarios públicos

Marina da nuevo “golpe” millonario en altamar: incauta más de tonelada y media de cocaína en costas de Guerrero | Video

Pobladores de Apaxtla, Guerrero, acusan abusos de autoridad del Ejército y Guardia Nacional

Lo asaltaron y abandonaron en Sierra de Guadalupe: hallan a hombre de 83 años en operativo por desaparecidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán implementará capacitaciones sobre atención a la discapacidad ante exigencias de colectivos

ENTRETENIMIENTO

En el Nombre de…: cortometraje

En el Nombre de…: cortometraje mexicano que compite en Fantlatam 2025 y viaja a Turquía

Así fue el día que Emiliano Aguilar estuvo al borde de la muerte en un tiroteo en Nayarit | Video

Galia Siurob arrasa en México Canta: la tijuanense que dejó en shock a la cuarta semifinal | Video

Tony Ann demostrará el potencial expresivo del piano en CDMX: esto cuestan los boletos para su concierto

Andrea Legarreta defiende a Ángela Aguilar y Christian Nodal tras peticiones para cancelar sus conciertos del 15 de septiembre

DEPORTES

Esta es la marca que

Esta es la marca que buscará el América para reafirmar su dominio sobre Chivas en el Clásico Nacional

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade