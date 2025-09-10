México

Muere don Lupe Chávez, mánager de Grupo Pesado e impulsor del género norteño en Tampico

La agrupación de Monterrey compartió en redes sociales su tristeza por la partida de Guadalupe Chávez Guzmán, figura clave en su historia y referente entrañable de la música norteña

Por Armando Guadarrama

El fallecimiento de Guadalupe Chávez
El fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán, conocido como Don Lupe, conmociona al mundo de la música norteña (IG)

El fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán, conocido en el ámbito musical como Don Lupe, ha generado una profunda conmoción en el entorno de la música norteña. Grupo Pesado confirmó la noticia a través de sus redes sociales, donde los integrantes expresaron su pesar por la partida de quien fuera su mánager y amigo durante años.

En el mensaje publicado, la agrupación manifestó: “Tu huella quedará para siempre”, despidiendo así a una figura clave en su trayectoria.

La noticia se difundió el martes 9 de septiembre mediante la cuenta oficial de Instagram de Grupo Pesado, donde los músicos compartieron un emotivo mensaje dirigido a Don Lupe.

En la publicación, la banda expresó: “Con profunda tristeza nos despedimos de nuestro querido Don Lupe, empresario de Tampico, gran amigo y durante muchos años mánager de Grupo Pesado”.

Grupo Pesado despide a su
Grupo Pesado despide a su mánager y amigo Don Lupe con un emotivo mensaje en redes sociales (IG)

Además, añadieron: “Gracias por toda tu entrega, por acompañarnos en cada paso y por ser parte esencial de esta historia. Vuela alto, querido amigo, tu huella quedará para siempre en nuestra música y en nuestro corazón”.

La esquela también incluyó un mensaje de agradecimiento por los años de dedicación y amistad, subrayando el impacto duradero de Guadalupe Chávez Guzmán en la agrupación.

La reacción ante la pérdida de Don Lupe trascendió a Grupo Pesado y se extendió a otras bandas del género regional mexicano. Grupo Intenso se sumó a las condolencias, publicando: “Gracias, Guadalupe Chávez Guzmán. Tu amistad fue un regalo, tu presencia, una bendición. Gracias por ser luz en la vida de quienes te conocimos”.

Por su parte, Los Reyes del Camino recordaron el papel de Don Lupe como representante de múltiples agrupaciones, destacando: “Gran personaje de la música norteña. Representante y empresario de muchos grupos! Deja una huella imborrable! Dios bendiga su legado y su gran sentido del humor!”.

La memoria de Guadalupe Chávez
La memoria de Guadalupe Chávez Guzmán permanecerá ligada a la historia de Grupo Pesado y el regional mexicano (IG)

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas ni la fecha exacta del fallecimiento de Guadalupe Chávez Guzmán. Ningún integrante de Grupo Pesado ha realizado declaraciones adicionales respecto a las circunstancias de su muerte.

La figura de Don Lupe fue fundamental en el desarrollo y consolidación de Grupo Pesado dentro del género norteño. Reconocido tanto por su labor empresarial como por su cercanía con los músicos, se ganó el aprecio de quienes lo rodearon.

Los intérpretes de ‘Ojalá que te mueras’ lo llamaban cariñosamente Don Lupe, en reconocimiento a su entrega y apoyo constante.

Hasta el momento, no se
Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre las causas ni la fecha exacta del fallecimiento de Don Lupe (IG)

Grupo Pesado, fundado en Monterrey en 1993 por Beto Zapata (voz y acordeón) y Pepe Elizondo (bajo sexto y segunda voz), es considerado uno de los máximos exponentes del regional mexicano. La trayectoria de la agrupación ha estado marcada por la influencia y el trabajo de Guadalupe Chávez Guzmán, cuya memoria permanecerá ligada a la historia de la música norteña.

