México tiene más de 4 millones de personas con analfabetismo: la SEP busca reducir la cifra en 2026

El INEA dio a conocer una disminución en los índices de analfabetismo en el país. (Foto: Gobierno de México)

Actualmente en México, hay más de 4 millones de personas mayores de 15 años que aún no saben leer ni escribir, sin embargo, la Secretaría de Educación Pública tiene la meta de reducir esa cifra en el transcurso de 2026.

La Secretaría de Educación Pública, el INEA atiende actualmente a 257.125 personas en proceso de alfabetización y ha logrado que 83 mil 927 educandos concluyan este proceso hasta agosto de 2025.

El Gobierno de México, en colaboración con la Unesco, reafirmó su compromiso de reducir el analfabetismo a menos del 4% para el año 2026.

Este anuncio se realizó durante la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización en el Museo Internacional del Barroco, en San Andrés Cholula, Puebla, donde se reunieron autoridades federales, estatales y representantes de organismos internacionales para analizar los avances y desafíos en la lucha contra el rezago educativo.

La Secretaría de Educación Pública detalló que el objetivo nacional es consolidar una reducción histórica del analfabetismo, que actualmente se sitúa en 3,93%, con la expectativa de alcanzar el 3.8% al cierre de 2025.

#TuSecretarioInforma🗞️ | En conjunto con la @UNESCO_es y los gobiernos estatales, unimos esfuerzos para erradicar el analfabetismo en 2026. En el encuentro “Presente y futuro de la alfabetización en México y el Mundo”, el maestro @mario_delgado, acompañado por los gobernadores… pic.twitter.com/sJ2Zt7iMwP — SEP México (@SEP_mx) September 10, 2025

El titular de la SEP subrayó que este esfuerzo representa la voluntad de que, en cada rincón del país, ondee la bandera blanca que simboliza la capacidad de todas las personas para leer y escribir sus propios sueños y destinos.

Según la SEP, alfabetizar es crear comunidad, y la comunidad alfabetizada es la mejor defensa frente a la injusticia y la indiferencia, ya que el alfabeto es una herramienta fundamental para potenciar el desarrollo nacional.

Leticia Ramírez Amaya, coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales de la Presidencia, asistió en representación de la Presidenta de México y enfatizó que la alfabetización de jóvenes y adultos constituye una tarea colectiva que requiere energía, empatía y decisión para avanzar hacia una sociedad más justa e inclusiva.

Añadió que la posibilidad de aprender a leer y escribir, así como de continuar la educación básica y media superior en la adultez, abre horizontes de esperanza y autonomía para quienes acceden a estos procesos educativos.

La Unesco, a través de su Oficial Nacional de Educación en México, Rosa Wolpert, felicitó al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) por sus 44 años de labor y reiteró el respaldo del organismo internacional a los esfuerzos mexicanos en materia de alfabetización. Wolpert reconoció la larga trayectoria del país en la lucha contra el analfabetismo y aseguró que la Unesco mantendrá su apoyo para que México logre sus metas educativas.

Retos regionales en Puebla y Chiapas

El evento destacó los retos particulares que enfrentan entidades como Puebla y Chiapas. Alejandro Armenta Mier, gobernador de Puebla, señaló que el estado ocupa el sexto lugar nacional en analfabetismo, con más de 300.000 personas afectadas.

Armenta agradeció a la Secretaría de Educación Pública por elegir Puebla como sede de la conmemoración y celebró la política educativa humanista impulsada por la administración federal.

Por su parte, Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador de Chiapas, informó que en su entidad existen 512.000 personas que no saben leer ni escribir, lo que la sitúa en el primer lugar nacional en este indicador.

Para enfrentar este desafío, Chiapas ha implementado la beca Rosario Castellanos, dirigida tanto a quienes desean alfabetizarse como a quienes participan como asesores.

Actualmente, 131.000 personas están en proceso de aprendizaje en el estado y 34.466 han sido alfabetizadas en los últimos seis meses gracias al trabajo de 10.289 asesores que llegan a comunidades de todo el territorio chiapaneco.