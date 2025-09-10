México

Gana Gato: resultados del sorteo 2903

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Con 10 pesos puedes ganar
Con 10 pesos puedes ganar cientos de miles de pesos en Gana Gato (Infobae/Jovani Pérez)

¿Participaste en el sorteo Gana Gato de este 9 de septiembre y quieres saber si ganaste? Aquí puedes consultar la combinación ganadora publicados por la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Cuida bien tu boleto, es muy importante porque es el comprobante oficial para cobrar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Resultados del Gana Gato

Fecha: 9 de septiembre.

Sorteo: 2903.

Premio mayor: 01, 02, 04, 03, 05, 01, 04 y 02.

Dinero entregado: $489,595.09 pesos.

El Gana Gato se juega tres veces cada semana, todos los martes, jueves y sábados, los ganadores del sorteo se difunden el mismo día después de las 21:00 horas.

¿Cómo ganar Gana Gato?

Los números ganadores de Gana Gato
Los números ganadoresde Gana Gato (Lotería Nacional)

Gana Gato es un sorteo numérico basado en el conocido juego del "gato" con un costo de 10 pesos.

Para jugar, debes llenar con números que vayan del uno al cinco, ocho de las nueve casillas del gato, la Lotería Nacional te regala el número del centro, por lo que no tienes que llenarlo.

Puedes dictar de forma directa al agente de Pronósticos los números con los que deseas jugar y él los ingresará al sistema sin necesidad de llenar el volante.

También puedes aplicar el modo Ganagático, en el cual el jugador deja a su suerte los números y que el sistema los escogerá al azar por ti.

Para ganar necesitarás que un mínimo de tres números seleccionados coincidan con los del sorteo y que a su vez formen líneas rectas como en el juego tradicional.

Otra opción es atinarle a dos números que hagan línea recta y completen el “gato” al atravesar el comodín del centro, el número que te regala la Lotería Nacional.

Las líneas deben ser verticales, horizontales o transversales en tres casillas consecutivas. Ganas desde una línea, mientras más líneas tengas, mayor será el premio.

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

¿Qué es la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un instituto descentralizado de la Administración Pública Federal que se encarga de la celebración de sorteos con premios en efectivo.

Los recursos son destinados a la asistencia pública, es decir, captar dinero para gobierno federal y que es reorientado a procurar la igualdad aquellos mexicanos posibilidad de satisfacer por sí mismos sus urgentes necesidades.

La Lotería Nacional tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, porque no recibe recursos presupuestales del Gobierno Federal, se autofinancia con las ganancias de los sorteos que realiza.

