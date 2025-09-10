Fiestas patrias 2025: CONCANACO prevé derrama económica de 37 mil mdp, estos serán los sectores más beneficiados

En el espíritu del Mes Patrio, se iza la bandera para conmemorar la Independencia de México-Credito:cuartoscuro

Las celebraciones de Fiestas Patrias 2025 en México dejarán una derrama económica de 37 mil 500 millones de pesos, según cálculos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR), lo que representaría un incremento del 7.1% respecto al año anterior.

En un comunicado, el organismo señaló que este crecimiento será impulsado principalmente por el consumo interno, la actividad turística nacional y, en menor medida, por visitantes extranjeros que se suman a esta conmemoración.

Resaltó que a esto se suma que según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la población nacional suma 132.5 millones de personas en 35.2 millones de hogares y la mayoría de los habitantes participa en la conmemoración, ya sea en plazas públicas, sitios de diversión o en el ámbito familiar, lo que dinamiza el consumo en diversos rubros económicos.

“Las fiestas patrias son un momento en el que el espíritu comunitario de México se hace presente. No solo conmemoramos nuestra independencia, también reconocemos la fortaleza de millones de negocios y empresas familiares que con su esfuerzo hacen posible que la celebración se viva en cada hogar, en cada restaurante, en cada mercado, en cada hotel”, puntualizó Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la CONCANACO SERVYTUR.

¿Cuáles serán los sectores más beneficiados por las fiestas patrias?

De acuerdo con las estimaciones del organismo, la distribución de la derrama será la siguiente:

Comercio (supermercados, mercados públicos, tiendas de conveniencia, venta de trajes típicos, banderas, artículos conmemorativos, grupos musicales y mariachis): 55% del total.

Restaurantes, entretenimiento y espectáculos: 10% del total.

Turismo y hospedaje (hoteles, viajes por carretera y avión, gasolina y consumo en restaurantes y bares de los destinos): 30% del total.

Transporte local y otros servicios: 5% del total.

Durante la Asamblea Nacional de Empresas y Negocios Familiares (ANEF), en la antigua sede del Senado, la Confederación recordó que “las empresas familiares representan el 92% del total de unidades económicas en México, generan 7 de cada 10 empleos y son un pilar del consumo interno”.

Según las palabras de De la Torre, el impacto económico de las Fiestas Patrias confirma que “cuando se fortalece a las empresas familiares, se fortalece al país entero”.

Con el objetivo de afirmar el comercio local, la CONCANACO SERVYTUR recordó que impulsa el programa “Viernes Muy Mexicano”, que incentiva a los negocios familiares a ofrecer descuentos y experiencias durante el último viernes de cada mes.

“El Viernes Muy Mexicano no se trata solo de descuentos. Se trata de orgullo y pertenencia. Como dice nuestro decálogo: ‘Las empresas familiares no solo venden: acompañan. Son memoria, herencia, trabajo y pertenencia. Y sumamos otra convicción: El consumo local es identidad viva: cuando compras aquí, haces patria todos los días’”, señaló el presidente de la organización.