México

Así luce hoy el interior del Cine Ópera de la CDMX a casi 40 años del terremoto del 85 que lo afectó

Este emblemático lugar de la capital del país quedó en el olvido

Por Zurisaddai González

Guardar
FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM
FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

El Cine Ópera de la Ciudad de México sigue siendo un símbolo de lo que alguna vez fue el esplendor cultural de la capital.

Situado en la colonia San Rafael, este recinto inaugurado en 1949 fue durante décadas un referente del cine y los espectáculos en el país.

Hoy, a casi cuatro décadas del terremoto de 1985 que dañó su estructura, un video en TikTok volvió a mostrar su interior, despertando nostalgia y debate sobre su destino.

El esplendor y la caída tras el terremoto

Diseñado por los arquitectos Félix T. Nuncio y Manuel Fontal, el Cine Ópera nació para representar lo mejor del estilo Art Decó. Con capacidad para más de 3 mil personas, sus balcones, lámparas colgantes, escaleras majestuosas y esculturas femeninas en la fachada lo convirtieron en un ícono urbano.

(FB LA ciudad en el
(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

El 11 de marzo de 1949 abrió sus puertas con la proyección de Una familia de tantas, y desde entonces fue sede de estrenos, eventos sociales y culturales en plena Época de Oro del cine mexicano.

Pero con la llegada de los videocentros y complejos modernos, la asistencia comenzó a mermar. El golpe definitivo ocurrió el 19 de septiembre de 1985, cuando el sismo de 8.1 grados dañó gravemente su estructura: la pantalla colapsó y aparecieron grietas que lo dejaron prácticamente inservible.

(FB LA ciudad en el
(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

Aunque reabrió años después como foro de conciertos —incluso recibió a bandas como Héroes del Silencio y Bauhaus—, los disturbios de 1998 en un concierto marcaron su cierre definitivo.

Desde entonces, permanece abandonado, bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México.

Así luce ahora el Cine Ópera

El 9 de septiembre de 2025, el usuario de TikTok Roberto Alva (@robertoalva16) compartió imágenes inéditas del interior del recinto, logrando entrar a lo que durante años se ha visto solo desde las rejas oxidadas que resguardan la entrada.

(FB LA ciudad en el
(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

En su video se observan los amplios techos que aún resisten, los restos de las lámparas que alguna vez iluminaron con esplendor las funciones, y las estructuras del cine cubiertas por el desgaste del tiempo.

(FB LA ciudad en el
(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

Aunque los muros y espacios lucen deteriorados, el recorrido visual revive lo que fue un lugar de lujo y modernidad. Hoy, detrás de su fachada con esculturas teatrales y taquillas en silencio, el Cine Ópera permanece como una cápsula del tiempo: testigo del auge del cine mexicano, de los estragos del terremoto del 85 y de las deudas pendientes en torno a la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Su futuro es incierto, pero la memoria de lo que representó para varias generaciones sigue viva en cada fotografía, relato y ahora también en los videos que rescatan su interior abandonado.

Un usuario en redes accedió a este antiguo lugar. (tiktok/@robertoalva16)

Temas Relacionados

Cine ÓperaSan RafaelCDMXTerremoto 1985 Méxicoterremoto del 85mexico-noticias

Más Noticias

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La joven fue vista por última vez el pasado 9 de septiembre en Tecozautla, de acuerdo con reportes de autoridades locales

Fabiola Campomanes alza la voz

Resultados Progol Media Semana: quién ganó la quiniela del 10 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol de Media Semana

Resultados Progol Media Semana: quién

El paso a paso para preparar chili dogs, una receta fácil y rápida

Este hot dog es la opción de botana perfecta para comer mientras disfrutas tus series favoritas el fin de semana

El paso a paso para

¿Cuánto será la inversión en programas sociales para 2026?

Se presentó el Paquete Económico con aumento en los programas sociales

¿Cuánto será la inversión en

Embajada de EEUU advierte a migrantes sobre video de TikTok que muestra ruta para llegar de Puebla a Los Ángeles: “No te arriesgues”

Un video compartido en la red social muestra una ruta para cruzar desde Puebla hasta Los Ángeles, en medios de transporte que van desde un automóvil, hasta aviones y una lancha

Embajada de EEUU advierte a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Lo asaltaron y abandonaron en

Lo asaltaron y abandonaron en Sierra de Guadalupe: hallan a hombre de 83 años en operativo por desaparecidos en Edomex

Fiscalía de Michoacán implementará capacitaciones sobre atención a la discapacidad ante exigencias de colectivos

Suman 22 cuerpos recuperados en panteón de Tlaquepaque, podrían tener hasta siete años de ausencia

Con desaire a la prensa, Sheinbaum confirma que FGR investiga muerte de mando de la Marina en Sonora

Narcotráfico, huachicol e injerencia rusa y china: los riesgos que ponen en peligro la energía en México

ENTRETENIMIENTO

Fabiola Campomanes alza la voz

Fabiola Campomanes alza la voz por desaparición en Hidalgo: “Compartir, mi prima está desaparecida”

La vez que Pepe Aguilar opinó sobre la música de su hijo Emiliano Aguilar: “No tuve oportunidad de encaminarlo”

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’ tras sufrir un infarto cerebral: “Fue un susto horrible”

Quién es Jawy Méndez, el segundo participante confirmado de La Granja VIP en Azteca

Poncho de Nigris señala mano negra en prueba del líder de ‘La Casa de los Famosos México’: “Aldo de Nigris ya había ganado”

DEPORTES

NFL analiza regreso al Estadio

NFL analiza regreso al Estadio Azteca con dos equipos populares en México: ¿Cuáles serían?

Liga MX Jornada 8: dónde ver El Clásico Nacional y todos los partidos de este fin de semana

Otra potencia mundial: México podría enfrentar a Francia en la fecha FIFA de marzo

Campeonas mundiales de flag football viajan al campeonato continental sin becas ni recursos de Conade

Mazatlán vs Pumas: ¿A qué hora y dónde ver en vivo el duelo de la jornada 8 del Apertura 2025?