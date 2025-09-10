Así luce hoy el interior del Cine Ópera de la CDMX a casi 40 años del terremoto del 85 que lo afectó

FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM

El Cine Ópera de la Ciudad de México sigue siendo un símbolo de lo que alguna vez fue el esplendor cultural de la capital.

Situado en la colonia San Rafael, este recinto inaugurado en 1949 fue durante décadas un referente del cine y los espectáculos en el país.

Hoy, a casi cuatro décadas del terremoto de 1985 que dañó su estructura, un video en TikTok volvió a mostrar su interior, despertando nostalgia y debate sobre su destino.

El esplendor y la caída tras el terremoto

Diseñado por los arquitectos Félix T. Nuncio y Manuel Fontal, el Cine Ópera nació para representar lo mejor del estilo Art Decó. Con capacidad para más de 3 mil personas, sus balcones, lámparas colgantes, escaleras majestuosas y esculturas femeninas en la fachada lo convirtieron en un ícono urbano.

(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

El 11 de marzo de 1949 abrió sus puertas con la proyección de Una familia de tantas, y desde entonces fue sede de estrenos, eventos sociales y culturales en plena Época de Oro del cine mexicano.

Pero con la llegada de los videocentros y complejos modernos, la asistencia comenzó a mermar. El golpe definitivo ocurrió el 19 de septiembre de 1985, cuando el sismo de 8.1 grados dañó gravemente su estructura: la pantalla colapsó y aparecieron grietas que lo dejaron prácticamente inservible.

(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

Aunque reabrió años después como foro de conciertos —incluso recibió a bandas como Héroes del Silencio y Bauhaus—, los disturbios de 1998 en un concierto marcaron su cierre definitivo.

Desde entonces, permanece abandonado, bajo resguardo del Gobierno de la Ciudad de México.

Así luce ahora el Cine Ópera

El 9 de septiembre de 2025, el usuario de TikTok Roberto Alva (@robertoalva16) compartió imágenes inéditas del interior del recinto, logrando entrar a lo que durante años se ha visto solo desde las rejas oxidadas que resguardan la entrada.

(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

En su video se observan los amplios techos que aún resisten, los restos de las lámparas que alguna vez iluminaron con esplendor las funciones, y las estructuras del cine cubiertas por el desgaste del tiempo.

(FB LA ciudad en el tiempo/Tiktok @robertoalva16)

Aunque los muros y espacios lucen deteriorados, el recorrido visual revive lo que fue un lugar de lujo y modernidad. Hoy, detrás de su fachada con esculturas teatrales y taquillas en silencio, el Cine Ópera permanece como una cápsula del tiempo: testigo del auge del cine mexicano, de los estragos del terremoto del 85 y de las deudas pendientes en torno a la conservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Su futuro es incierto, pero la memoria de lo que representó para varias generaciones sigue viva en cada fotografía, relato y ahora también en los videos que rescatan su interior abandonado.

Un usuario en redes accedió a este antiguo lugar. (tiktok/@robertoalva16)