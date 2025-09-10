México

Anel Noreña reaparece en ‘Hoy’ tras sufrir un infarto cerebral: “Fue un susto horrible”

La vedette compartió detalles sobre su estado de salud

Por Adriana Castillo

(IG: @anel_norenamx)
(IG: @anel_norenamx)

Anel Noreña -vedette mexicana y ex esposa de José José- regresó al programa ‘Hoy’ este miércoles 10 de septiembre para compartir detalles sobre su estado de salud, esto tras el conato de infarto cerebral que sufrió.

“Fue un susto horrible de verdad, le puede pasar a cualquiera. Yo iba toda bonita a Cuernavaca, pero nos fuimos directo a emergencias”, dijo.

La vedette, quien asistió al programa en compañía de su hijo José Joel, contó que fue durante un viaje que emprendió hace poco más de un mes cuando se sintió mal y tuvo que ser hospitalizada de emergencia.

(Instagram/@anel_norenamx)
(Instagram/@anel_norenamx)

“No me funcionaba mi pierna, la boca (...) se te va todo”, contó.

En aquella ocasión, Anel Noreña se encontraba en compañía de una amiga, quien se encargó de llevarla de inmediato al hospital. Ahí, fue atendida por los médicos y diagnosticada con un infarto cerebral ligero.

Según contó José Joel, el infarto cerebral fue ocasionado por un coágulo pequeño en el cerebro que fue detectado y extirpado a tiempo.

Anel Noreña junto a
Anel Noreña junto a sus hijos José Joel y Marysol Sosa, fruto de su matrimonio con José José. (Foto: Instagram)

“La señora está muy bien, hay que cuidarle la azúcar, por favor”, pidió el también hijo de José José.

La ex esposa del ‘Príncipe de la Canción’ aclaró que no es diabética, pero los doctores le pidieron tener cuidado con sus niveles de azúcar, ya que es un detonante para accidentes cardiovasculares.

“Me siento muy bien, ya puedo menear la pierna. No podía ni el brazo, ni el ojo. Cuídense la azúcar, cuídense la presión, ya a la tercera edad lo necesitamos”, añadió Anel.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Anel Noreña agradece que tiene trabajo a sus 80 años

La actriz agradeció las muestras de cariño del público y la comprensión de la productora del programa ‘Hoy’, Andrea Rodríguez, pues no solo le ayudó a mantener su problema de salud en privado, también le garantizó su trabajo.

“Estamos vivitas y coleando. Gracias a Dios conservé mi empleo”, dijo.

Cabe recordar que Anel Noreña es colaboradora del matutino de Televisa, suele presentar cápsulas semanales de temas de salud y bienestar para adultos de la tercera edad.

Un hombre con una mano
Un hombre con una mano en la cabeza y gesto de dolor en el rostro por un infarto cerebral (Primera Hora)

¿Cuáles son los síntomas de un infarto cerebral?

De acuerdo con un artículo publicado por la Secretaría de Salud, la hipertensión, diabetes, antecedentes familiares, colesterol elevado y ser mayor de 55 años son factores de riesgo para sufrir un infarto cerebral.

Estos son los principales síntomas:

  • Dolor de cabeza repentino que aumenta al acostarse
  • Cambios en lucidez mental
  • Pérdida de audición
  • Pérdida del sentido del gusto
  • Torpeza
  • Dificultad para leer, escribir y deglutir

