Universidad Nacional Rosario Castellanos inaugura su campus en Naucalpan

La nueva unidad académica de Naucalpan marca un hito en la expansión de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en el Estado de México. FOTO: Gobierno del Estado de México

Este lunes 8 de septiembre fue inaugurado el campus Naucalpan de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), institución que ya suma tres planteles en el Estado de México.

Este campus celebró, además, el inicio del ciclo escolar 2025-2026 con 800 alumnos.

La inauguración estuvo a cargo de la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), Rosaura Ruiz Gutiérrez, la gobernadora constitucional del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, y la rectora de la UNRC, Alma Herrera Márquez,

La UNRC busca contribuir a la creación de 330.000 nuevos espacios de educación superior.

Las unidades académicas de la UNRC ofrecen programas en áreas estratégicas para el desarrollo nacional, como Turismo, Inteligencia Artificial, Control y Automatización, Derecho y Seguridad Ciudadana, Economía y Desarrollo Sostenible, Urbanismo y Desarrollo Metropolitano, Contaduría y Finanzas, Ciencias de Datos para Negocios, Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas, Administración y Comercio.

La UNRC suma tres planteles en Edomex y busca ampliar la oferta educativa superior con el respaldo de autoridades estatales y federales. FOTO: Gobierno del Estado de México

Ruiz Gutiérrez subrayó la importancia de fortalecer la oferta educativa, especialmente en el Estado de México, donde la tasa de absorción bruta de educación media superior a superior es del 37%, cifra inferior a la media nacional del 45%.

La secretaria de Secihti enfatizó la necesidad de ampliar las oportunidades educativas: “Tenemos que poner énfasis y estamos trabajando para tener al menos una UNRC en cada estado. En Edomex, una entidad tan rica y desarrollada, llevamos tres, por ahora, pero haremos más con el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez”, afirmó.

Por su parte, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez resaltó que la UNRC representa una nueva oportunidad para la juventud mexiquense, al atender a más de 9.900 estudiantes provenientes de 113 municipios en sus tres planteles: Naucalpan, Chalco y Chimalhuacán, tanto en modalidad presencial como a distancia.

Gómez Álvarez sostuvo que “para los gobiernos de la Cuarta Transformación la mejor inversión es la que se hace en educación, para que todas y todos gocen de los mismos derechos y oportunidades y así avanzar hacia la justicia social.

La matrícula total de la UNRC alcanza los 77.025 estudiantes, con una mayoría femenina y una amplia oferta de licenciaturas y posgrados. FOTO: Gobierno del Estado de México

La rectora Alma Herrera Márquez puntualizó que, después de la Ciudad de México, el Estado de México es la entidad con mayor número de unidades académicas Rosario Castellanos, con tres sedes en Chalco, Chimalhuacán y Naucalpan.

Herrera Márquez destacó el crecimiento de la UNRC priorizando el bienestar colectivo sobre la mercantilización educativa y afirmó: “Hoy tenemos la convicción de que la fuerza más transformadora es la educación, sobre todo la que afianza sus cimientos en cuatro pilares: justicia social, inclusión, igualdad y equidad. […] Queremos que la UNRC en Edomex siga siendo un territorio de encuentro donde florezca la nación que soñamos, una patria incluyente, justa y sumamente humana”.