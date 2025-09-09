Por qué no sonó la alerta sísmica en CDMX tras el sismo de 5.1 en Oaxaca

Un temblor se registró la tarde de este lunes 8 de septiembre en la Ciudad de México. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

La tarde de ese lunes 8 de septiembre se reportó por parte del Servicio Sismológico Nacional (SSN) un sismo de magnitud 5.1 en el estado de Oaxaca, el cual fue perceptible en la Ciudad de México; sin embargo, no fue activada la alarma sísmica.

De acuerdo con información de la dependencia federal, el movimiento ocurrió a las 16:33 horas al suroeste de Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca.

El temblor sorprendió a los habitantes de la Ciudad de México, ya que en algunas zonas fue perceptible más que en otras, pero lo que generó mayor preocupación fue que en ningún sitio se activó la alerta sísmica, la cual notifica con anticipación la llegada de estos movimientos.

Cabe destacar que distintas autoridades capitalinas notificaron sobre el movimiento telúrico ocurrido la tarde de este lunes 8 de septiembre en la capital del país.

Asimismo, especificaron las razones por las que no sonó la alerta sísmica tras el sismo ocurrido la tarde de este lunes 8 de septiembre en Pinotepa Nacional, Chiapas.

De acuerdo con lo indicado por el Sistema de Alerta Sísmico Mexicano, se detectó el sismo antes mencionado en la Ciudad de México y no ameritó aviso de alerta, ya que la energía durante los primeros segundos no superó los niveles de radiación.

“El día 08 de septiembre de 2025 a las 16:33:31 hrs. el SASMEX detectó un sismo que NO Amertió aviso de Alerta porque la energía radiada por el sismo durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. Es posible que el epicentro se localice dentro del círculo rojo”, expresó la dependencia federal.

Cabe destacar que la alarma sísmica suena con movimientos telúricos de mayor intensidad, que por lo regular son a partir de magnitudes 5.0, salvo algunas excepciones.

Sismo de magnitud 5.1 en Oaxaca de hoy martes 8 de septiembre

La tarde de este lunes 8 de septiembre, el SNN reportó un sismo ocurrido en Pinotepa Nacional, en el estado de Oaxaca, de magnitud 5.1.

Hasta el momento, las autoridades han detallado que no hay reportes de ningún daño o pérdida humana por este movimiento telúrico.

¿Qué hacer ante un sismo?

Asimismo, este movimiento, que fue perceptible en la capital del país, no dejó daños en la Ciudad de México, según la información de hasta el momento. Ninguna autoridad local ha mencionado sobre este sismo, el cual no ameritó alerta de alarma.

Las personas en las calles de la Ciudad de México se comenzaron a replegar en zonas de seguridad.