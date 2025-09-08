Temblor hoy en México: se registró un sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

México tiembla debido a su ubicación sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con intensa actividad sísmica y volcánica. El país se encuentra en la convergencia de varias placas tectónicas: la Placa de Cocos, la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico y la Placa de Rivera. El movimiento y fricción entre estas placas generan acumulación de energía que, al liberarse, produce sismos. Las zonas con mayor riesgo son la costa del Pacífico, el sur y centro del país, incluyendo la Ciudad de México.

La localización exacta del epicentro fue establecida 19 kilómetros al norte de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca , con coordenadas 16.03 de latitud y -97.05 de longitud. La institución resaltó que la información fue obtenida a través de los sistemas de monitoreo sísmico operados por el SSN.

Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada del 8 de septiembre al norte de Puerto Escondido, Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN) . El evento ocurrió a las 03:25 horas, a una profundidad de 28 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por la cuenta oficial del organismo.

