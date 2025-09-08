Temblor hoy en México: se registró un sismo en Puerto Escondido, Oaxaca

Un sismo de 4.0 de magnitud se registró en el municipio de Puerto Escondido ubicado en Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
Un sismo de magnitud 4.0 se registró la madrugada del 8 de septiembre al norte de Puerto Escondido, Oaxaca, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). El evento ocurrió a las 03:25 horas, a una profundidad de 28 kilómetros, de acuerdo con los datos difundidos por la cuenta oficial del organismo.
La localización exacta del epicentro fue establecida 19 kilómetros al norte de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, con coordenadas 16.03 de latitud y -97.05 de longitud. La institución resaltó que la información fue obtenida a través de los sistemas de monitoreo sísmico operados por el SSN.
México tiembla debido a su ubicación sobre el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región con intensa actividad sísmica y volcánica. El país se encuentra en la convergencia de varias placas tectónicas: la Placa de Cocos, la Placa de Norteamérica, la Placa del Pacífico y la Placa de Rivera. El movimiento y fricción entre estas placas generan acumulación de energía que, al liberarse, produce sismos. Las zonas con mayor riesgo son la costa del Pacífico, el sur y centro del país, incluyendo la Ciudad de México.