Moody’s eleva la calificación de Pemex: SHCP seguirá el rescate de la petrolera

El gobierno de la presidenta Sheinbaum ha implementado un plan de apoyo para la petrolera del Estado. FOTO: REUTERS/Raquel Cunha

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que Moody´s Ratings subió este lunes 8 de septiembre la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) de B3 a B1 con perspectiva estable.

Esta decisión de Moody’s refleja el mayor compromiso de la actual administración por apoyar a Pemex, señaló la dependecia a cargo de Edgar Amador Zamora.

El aumento en la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos (Pemex) por parte de Moody’s Ratings marca un giro relevante en la percepción de riesgo de la empresa estatal.

Según el comunicado de la calificadora, la medida responde al mayor respaldo mostrado por la administración actual para garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras de la compañía hasta 2027.

El secretario de Hacienda de México, Edgar Amador Zamora, habla durante un evento para presentar un plan largamente esperado que busca fortalecer a Pemex, agobiada por fuertes deudas financiera y con proveedores y tiene una producción de hidrocarburos en declive, en Ciudad de México, México, el 5 de agosto de 2025. REUTERS/Henry Romero REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD

Moody’s Ratings destacó que este cambio se fundamenta en la implementación del Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, así como en la adopción de nuevas estrategias de capitalización y financiamiento.

Entre las medidas señaladas se encuentran la emisión de Notas Pre Capitalizadas, la utilización de un vehículo de inversión gestionado por Banobras y el anuncio reciente de una recompra de bonos destinada a optimizar el perfil de amortizaciones de la empresa.

Estas acciones, de acuerdo con la calificadora, han generado un impacto positivo en la evaluación del riesgo crediticio de la petrolera.

Por su parte, la Secretaría de Hacienda reafirmó su compromiso de continuar respaldando la estrategia financiera de Pemex.

La dependencia subrayó que este apoyo complementa los esfuerzos internos de la empresa para fortalecer tanto su situación operativa como la gestión administrativa.

Pemex reorganiza el pago de sus pagos y deudas

Pemex anunció el martes 2 de septiembre una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2026 y 2029, por un monto máximo de 9.900 millones de dólares.

El Gobierno de México presentó recientemente un plan que busca que la petrolera alcance la autosuficiencia financiera en 2027.

La deuda financiera de Pemex asciende a 99.000 millones de dólares, mientras que la deuda con proveedores suma 23.000 millones de dólares.

La operación, que estará vigente hasta el 30 de septiembre, incluye 11 series de bonos denominados en dólares y euros.

Los inversionistas que participen recibirán también un pago en efectivo correspondiente a los intereses acumulados y no abonados de los títulos aceptados en la recompra.

Pemex figura entre las petroleras con mayor nivel de endeudamiento a nivel global y ha contado con respaldo financiero del Gobierno mexicano para cumplir con sus obligaciones.

El calendario de vencimientos de la empresa contempla 5.100 millones de dólares en 2025, 18.700 millones de dólares en 2026 y 7.700 millones de dólares en 2027.