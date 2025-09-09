México

Festival de Cine Antropológico 2025: fecha y sede del evento cultural

Se trata de la cuarta edición de esta muestra que forma parte de las actividades de la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia

Por Omar Martínez

El festival de cine se
El festival de cine se desarrollará durante 10 días. Foto: X/@INAHmx.

El 4° Festival de Cine Antropológico tendrá lugar del 18 al 28 de septiembre de 2025 en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, como parte de la programación de la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

El evento propone un espacio abierto para la exhibición de películas, talleres y charlas, con acceso gratuito al público.

La edición 2025 del festival incluye a Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) y al estado de Tabasco como invitados principales, promoviendo el diálogo visual sobre diversidad social y cultural.

De acuerdo con la información oficial, la agenda contempla actividades académicas y cinematográficas, así como encuentros con especialistas nacionales e internacionales.

El evento cultural se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre. Crédito: Youtube/INAH TV.

Las funciones y talleres se desarrollarán en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Paseo de la Reforma y Gandhi, en el Bosque de Chapultepec.

El festival está organizado con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los interesados pueden consultar la programación y obtener información adicional en el correo festival_cineantropologico@inah.gob.mx.

La entrada a todas las actividades será libre y está dirigida a públicos de todas las edades, según difundieron los organizadores. Se espera que el evento fortalezca el intercambio cultural y fomente la reflexión sobre identidades y tradiciones a través del cine.

Es la cuarta edición de
Es la cuarta edición de este festival. Foto: X/@INAHmx.

