Festival de Cine Antropológico 2025: fecha y sede del evento cultural

El festival de cine se desarrollará durante 10 días. Foto: X/@INAHmx.

El 4° Festival de Cine Antropológico tendrá lugar del 18 al 28 de septiembre de 2025 en el Museo Nacional de Antropología en la Ciudad de México, como parte de la programación de la 36 Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH).

El evento propone un espacio abierto para la exhibición de películas, talleres y charlas, con acceso gratuito al público.

La edición 2025 del festival incluye a Côte d’Ivoire (Costa de Marfil) y al estado de Tabasco como invitados principales, promoviendo el diálogo visual sobre diversidad social y cultural.

De acuerdo con la información oficial, la agenda contempla actividades académicas y cinematográficas, así como encuentros con especialistas nacionales e internacionales.

El evento cultural se llevará a cabo del 18 al 28 de septiembre. Crédito: Youtube/INAH TV.

Las funciones y talleres se desarrollarán en las instalaciones del Museo Nacional de Antropología, ubicado en el Paseo de la Reforma y Gandhi, en el Bosque de Chapultepec.

El festival está organizado con el apoyo de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Los interesados pueden consultar la programación y obtener información adicional en el correo festival_cineantropologico@inah.gob.mx.

La entrada a todas las actividades será libre y está dirigida a públicos de todas las edades, según difundieron los organizadores. Se espera que el evento fortalezca el intercambio cultural y fomente la reflexión sobre identidades y tradiciones a través del cine.

Es la cuarta edición de este festival. Foto: X/@INAHmx.

Festival de Cine Libanés en la CDMX 2025 en su segunda edición

El Festival de Cine Libanés (FECIL) realizará su segunda edición en la Ciudad de México del 26 al 28 de septiembre de 2025 en el Centro Libanés, Unidad Hermés, de acuerdo con información oficial.

Para esta edición, el festival adopta el lema “Cine para sanar”, enfocándose en producciones que abordan temas como el trauma, la memoria y la reconstrucción social mediante el arte. La programación incluye una selección de 15 cortometrajes y 4 largometrajes libaneses subtitulados al español, con el objetivo de acercar el cine contemporáneo de Líbano a nuevas audiencias mexicanas.

Poster oficial del Festival Internacional de Cine Libanés 2025 en la Ciudad de México. Foto: Cortesía/Festival Internacional de Cine Libanés 2025.

Según la organización, el evento resalta el valor de la cinematografía libanesa para reflexionar sobre experiencias humanas y afrontar temáticas complejas. Entre sus invitadas destaca Zeina Makki, actriz, guionista y directora, reconocida en el mundo árabe por su labor social.

Makki tendrá participación en diversas actividades junto a Doris Saba, directora ejecutiva de la Beirut Film Society y embajadora de la paz de la Organización del Mundo Islámico para la Educación, la Ciencia y la Cultura (ICESCO). Saba ha impulsado iniciativas dedicadas a la difusión de historias humanas desde Medio Oriente.