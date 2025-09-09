Becas del Bienestar 2025: ¿Cuándo se depositará el primer apoyo de Benito Juárez y Rita Cetina?

El apoyo económico corresponde al bimestre septiembre-octubre y beneficiará a estudiantes de educación básica y media superior

Con el inicio del ciclo escolar 2025-2026, miles de estudiantes en México esperan la llegada del primer depósito correspondiente a las becas del Bienestar, fundamentales para garantizar la continuidad educativa de millones de familias en situación vulnerable.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinadora Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBB) informaron que el depósito del primer bimestre, correspondiente a septiembre-octubre, se realizará en octubre de 2025.

Esta fecha no fue elegida al azar, ya que coincide con el regreso de los estudiantes a clases, asegurando que el apoyo llegue justo cuando las familias comienzan el nuevo ciclo escolar. El monto que se entregará por cada estudiante beneficiario de las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina es de mil 900 pesos bimestrales.

Beca Rita Cetina: apoyo a la educación básica

La Beca Rita Cetina, dirigida a la educación básica, apoya principalmente a familias con hijos inscritos en secundarias públicas. Cada familia recibe mil 900 pesos por bimestre, más un monto adicional de 700 pesos por cada estudiante inscrito en secundaria.

Beca Benito Juárez: respaldo a estudiantes de media superior

Por su parte, la Beca Benito Juárez continúa su apoyo a estudiantes de media superior con el mismo monto de mil 900 pesos bimestrales por estudiante.

Las autoridades recomiendan a las familias estar atentas a los avisos en las escuelas y cumplir con todos los requisitos de registro, que incluyen contar con Llave MX, CURP certificada, identificación oficial y comprobante de domicilio digitalizado.

Esto garantizará que el depósito llegue sin inconvenientes y que ningún estudiante quede fuera del programa.

Además del depósito, se anticipa que en los próximos meses la CNBB publique mayores detalles sobre nuevos registros y posibles actualizaciones del calendario de pagos, especialmente para los estudiantes que aún no se hayan inscrito en las becas.

Esta transparencia busca que los apoyos económicos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan y que las familias puedan planificar sus gastos educativos desde el inicio del ciclo escolar.

Beneficio clave para la educación en México

Con esta confirmación, los estudiantes de educación básica y media superior y sus familias pueden prever el primer ingreso del año escolar, mientras continúan los esfuerzos del Gobierno federal, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, para garantizar que la educación en México cuente con apoyos accesibles y constantes.