Cuánto subió el precio del centenario de oro y la onza de plata tras caída del dólar

Moneda oro. (Foto: Jovani Pérez)

Los precios oficiales de los centenarios de oro y las onzas de plata en México subieron este lunes 8 de septiembre de 2025.

Es importante mencionar que el valor de estas piezas cambian prácticamente todos los días, por lo que es clave mantenerse actualizado en el caso de que quieran vender o comprar.

El precio de los centenarios y las onzas fueron alteradas principalmente por la caída del dólar que a su vez fue provocada por los malos datos del empleo en Estados Unidos.

En México estas monedas de oro y plata se venden y compran a través de vendedores autorizados por el Banco de México (Banxico).

Esta lista está conformada principalmente por instituciones bancarias que actualizan sus precios constantemente. Estos son los de hoy.

Precio del centenario de oro y onza de plata

Onza de plata. (Jovani Pérez)

BANORTE

Precio del centenario oro

A la venta: 88 mil 68 pesos.

A la compra: 72 mil 715 pesos.

68 mil 645 pesos.

El centenario subió 4 mil 95 pesos a la venta y 4 mil 70 pesos en el caso de la compra.

Precio de la onza de plata

A la venta: 834.85 pesos.

A la compra: 486 pesos.

La onza de plata tuvo una alza de 42.1 pesos a la venta y de 42.45 pesos a la compra.

BANAMEX

Precio del centenario de oro

A la venta: 84 mil 400 pesos.

A la compra: 71 mil 400 pesos.

En contraste, la moneda de oro tuvo un alza de 5 mil 700 pesos a la venta y 3 mil 600 pesos a la compra.

BANCO AZTECA

Precio de la onza de plata

A la venta: 895 pesos.

A la compra: 795 pesos.

En este caso, la onza de plata subió 13 pesos tanto a la venta como a la compra.

BANREGIO

Precio del centenario de oro

A la venta: 88 mil 309 pesos

Esto significa que la cotización del centenario subió 3 mil 901 pesos.

Precio de la onza de plata

A la venta: 956 pesos.

La moneda de plata subió su precio en 14 pesos.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Por qué aumentó el precio del oro y plata

En los mercados internacionales el oro al contado alcanzó un máximo histórico de 3.616,64 dólares, mientras que la plata al contado subió un 1,1% hasta 41,43 dólares la onza, tocando su nivel más alto desde septiembre de 2011.

El alza en los precios de estos metales precioso fue provocado principalmente por la caída del dólar causada a su vez por los malos datos económicos de en Estados Unidos.

La desaceleración en la creación del empleo provocó la tasa de desempleo más alta en casi cuatro años en Estados Unidos, confirmando que las condiciones del mercado laboral se estaban debilitando.

Esto ha provocado el incremento en las apuestas porque la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) haga un recorte de la tasa de interés para la próxima semana.

Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores han valorado en un 90% la posibilidad de un recorte de 25 puntos básicos este mes.

Las tasas de interés más bajas reducen el costo de oportunidad de mantener lingotes, que no rinden intereses, y pesan sobre el dólar, lo que hace que el oro sea más barato para los inversores que tienen otras divisas.

Por su parte, la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se acercó a su nivel más bajo en cinco meses.

La atención se centra ahora en el informe de inflación de Estados Unidos, que se publicará el jueves, y que podría ofrecer más claridad sobre la magnitud del recorte de tasas previsto por la FED.

