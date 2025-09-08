Afirman que Manola Diez quedó fuera de nuevo proyecto televisivo por arranques de ira: “Está incontrolable”

Manola Diez habría sido retirada de 'Escápate conmigo' tras incidente violento en Aguascalientes (IG)

El reciente intento de Manola Diez por regresar a la televisión mexicana terminó abruptamente tras un incidente durante la grabación de ‘Escápate conmigo’, el nuevo formato de Multimedios.

Según el periodista Ernesto Buitrón, la actriz de 51 años fue retirada del proyecto después de protagonizar un episodio de violencia en Aguascalientes, donde incluso habría agredido a personal vinculado al gobierno local.

Este hecho, que se suma a antecedentes similares, frustró lo que representaba su segunda oportunidad en la pantalla.

De acuerdo con la información difundida por Buitrón en el programa ‘Todo para la mujer’, la situación se desencadenó durante la grabación de uno de los últimos episodios del programa, producido por Paco Lalas.

En mayo, la actriz agredió físicamente a Anyolina Broy durante 'Teatro en breve' (IG)

El periodista relató: “Está Manola Diez… bueno, estaba. Fíjate que nos contaron un chisme el otro día. La tuvieron que hacer a un lado porque está incontrolable”.

Añadió que, tras haber grabado varias colaboraciones y estar a punto de estrenar el programa, la actriz tuvo un altercado en Aguascalientes que obligó a posponer la presentación: “El último programa que se grabó fue en Aguascalientes. Ya están a nada de estrenar y tuvo un encontronazo Manola Diez”.

El propio Buitrón detalló que la reacción de la actriz fue tan intensa que se reportaron hasta “2 o 3 golpes” durante el incidente. Por su parte, el comunicador Eduardo Gutiérrez explicó a Maxine Woodside que el episodio ocurrió frente a autoridades estatales, en el contexto de una promoción turística y gastronómica:

“Lo peor del caso es que fue frente a las autoridades de Aguascalientes, porque estaban promocionando el hecho de la gastronomía, los lugares turísticos. Ahí explotó Manola”.

La actriz habría sido separada del proyecto de Multimedios luego de agredir a personal vinculado al gobierno local (IG)

El historial de Manola Diez en el ámbito laboral ya incluía episodios de violencia. En mayo, durante su participación en ‘Teatro en breve’, la actriz agredió físicamente a Anyolina Broy tras un conflicto en el camerino que compartían.

Además, en 2023, durante el reality ‘Hotel VIP’, tuvo un enfrentamiento con el comediante Roberto Tello, conocido como ‘El Coreano’.

La reincidencia en este tipo de conductas terminó por marginar a Manola Diez de su regreso a la televisión con Multimedios, pese a que la producción le había ofrecido una nueva oportunidad, según el testimonio de Ernesto Buitrón.

En 2023, Manola Diez tuvo un enfrentamiento con Roberto Tello en 'Hotel VIP' (Ig: @diezmanola) (Ig: @telloroberto_)

Manola Díez es una actriz mexicana conocida por su participación en telenovelas y series de televisión. Inició su carrera en la década de 1990 y se ha destacado en producciones de Televisa como “Soñadoras”, “Locura de amor” y “Clase 406”. También ha trabajado en teatro y cine, desarrollando una trayectoria versátil en el entretenimiento mexicano.