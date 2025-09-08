México

Afirman que Manola Diez quedó fuera de nuevo proyecto televisivo por arranques de ira: “Está incontrolable”

Un episodio de violencia durante una promoción turística en Aguascalientes terminó por costarle a la actriz su segunda oportunidad en la televisión mexicana, según revelaciones periodísticas

Por Armando Guadarrama

Guardar
Manola Diez habría sido retirada
Manola Diez habría sido retirada de 'Escápate conmigo' tras incidente violento en Aguascalientes (IG)

El reciente intento de Manola Diez por regresar a la televisión mexicana terminó abruptamente tras un incidente durante la grabación de Escápate conmigo’, el nuevo formato de Multimedios.

Según el periodista Ernesto Buitrón, la actriz de 51 años fue retirada del proyecto después de protagonizar un episodio de violencia en Aguascalientes, donde incluso habría agredido a personal vinculado al gobierno local.

Este hecho, que se suma a antecedentes similares, frustró lo que representaba su segunda oportunidad en la pantalla.

De acuerdo con la información difundida por Buitrón en el programa ‘Todo para la mujer’, la situación se desencadenó durante la grabación de uno de los últimos episodios del programa, producido por Paco Lalas.

En mayo, la actriz agredió
En mayo, la actriz agredió físicamente a Anyolina Broy durante 'Teatro en breve' (IG)

El periodista relató: “Está Manola Diez… bueno, estaba. Fíjate que nos contaron un chisme el otro día. La tuvieron que hacer a un lado porque está incontrolable”.

Añadió que, tras haber grabado varias colaboraciones y estar a punto de estrenar el programa, la actriz tuvo un altercado en Aguascalientes que obligó a posponer la presentación: “El último programa que se grabó fue en Aguascalientes. Ya están a nada de estrenar y tuvo un encontronazo Manola Diez”.

El propio Buitrón detalló que la reacción de la actriz fue tan intensa que se reportaron hasta “2 o 3 golpes” durante el incidente. Por su parte, el comunicador Eduardo Gutiérrez explicó a Maxine Woodside que el episodio ocurrió frente a autoridades estatales, en el contexto de una promoción turística y gastronómica:

“Lo peor del caso es que fue frente a las autoridades de Aguascalientes, porque estaban promocionando el hecho de la gastronomía, los lugares turísticos. Ahí explotó Manola”.

La actriz habría sido separada
La actriz habría sido separada del proyecto de Multimedios luego de agredir a personal vinculado al gobierno local (IG)

El historial de Manola Diez en el ámbito laboral ya incluía episodios de violencia. En mayo, durante su participación en ‘Teatro en breve’, la actriz agredió físicamente a Anyolina Broy tras un conflicto en el camerino que compartían.

Además, en 2023, durante el reality ‘Hotel VIP’, tuvo un enfrentamiento con el comediante Roberto Tello, conocido como ‘El Coreano’.

La reincidencia en este tipo de conductas terminó por marginar a Manola Diez de su regreso a la televisión con Multimedios, pese a que la producción le había ofrecido una nueva oportunidad, según el testimonio de Ernesto Buitrón.

En 2023, Manola Diez tuvo
En 2023, Manola Diez tuvo un enfrentamiento con Roberto Tello en 'Hotel VIP' (Ig: @diezmanola) (Ig: @telloroberto_)

Manola Díez es una actriz mexicana conocida por su participación en telenovelas y series de televisión. Inició su carrera en la década de 1990 y se ha destacado en producciones de Televisa como “Soñadoras”, “Locura de amor” y “Clase 406”. También ha trabajado en teatro y cine, desarrollando una trayectoria versátil en el entretenimiento mexicano.

Temas Relacionados

MultimediosManola Diezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

El tema viral ha puesto a los fans a debatir si realmente existe una pelea musical entre Emiliano y Christian, mientras la autenticidad de la canción sigue en duda

Esto dice la supuesta ‘tiradera’

Marcha por la Paz Culiacán: Reúne a más de 50 mil ciudadanos

Sinaloa mantiene índices altos de delincuencia desde hace varios años, sin embargo la situación se recrudeció luego de la detención de Ismael “El Mayo” Zambada

Marcha por la Paz Culiacán:

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

Ranking Netflix: las películas preferidas

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

Las series más populares de

Top 10 de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Top 10 de Prime Video
MÁS NOTICIAS

NARCO

Mujer estadounidense acusada de delincuencia

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

ENTRETENIMIENTO

Esto dice la supuesta ‘tiradera’

Esto dice la supuesta ‘tiradera’ de Emiliano Aguilar a Christian Nodal: “Abandonaste a tu hija”

Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público mexicano

Las series más populares de Prime Video en México para engancharse este día

Top 10 de Prime Video en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: encuestas revelan qué habitante abandonará la casa

DEPORTES

México vs Corea del Sur,

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB