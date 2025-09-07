México

Temblor en México hoy: Noticias de la actividad sísmica este domingo 7 de septiembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Por Jesús Tovar Sosa

En pocas líneas:

    06:16 hsHoy

    México es un país con alta actividad sísmica debido a su ubicación entre varias placas tectónicas, como la de Cocos, la del Pacífico y la de Norteamérica. Esto provoca frecuentes temblores, especialmente en zonas como la Ciudad de México, Oaxaca y Guerrero.

    En caso de sismo, es importante mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, y ubicarse en zonas seguras como bajo una mesa resistente, en la formación de un “triángulo de la vida” o junto a un muro de carga. Después del sismo, revisa posibles fugas de gas, electricidad o agua, y sigue las indicaciones de protección civil o autoridades locales.

    Sin Messi ni Cuti Romero, la Selección se entrenó pensando en Ecuador: las jóvenes estrellas que se sumarían al equipo