México

Se registra sismo de 4.0 de magnitud en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional dio a conocer en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Por Infobae Noticias

Guardar
México es un país sísmico
México es un país sísmico por lo que es importante mantenerse alerta ante movimientos telúricos. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de San Marcos ubicado en Guerrero.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 9:08 de este 7 de septiembre a 9 km al norte del municipio y tuvo una profundidad de 33.8 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 16.877 grados de latitud y -99.389 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información divulgada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

Además es importante precisar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo ocurrirá un movimiento telúrico, explica el SSN.

Nuestro país se encuentra en un contexto tectónico en el cual se registran decenas de sismos todos los días, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿20 formas distintas de medir un mismo fenómeno?

Incluso si ocurren a la misma distancia de una ciudad, no todos los sismos provocan el mismo tipo de sacudida, ya que la intensidad del movimiento varía según múltiples factores como el tipo de suelo, la distancia al epicentro, la atenuación sísmica, es decir, cómo se disipa la energía del sismo y otras variables geológicas.

Para analizar estos fenómenos, México cuenta con dos sistemas fundamentales, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y la Red Acelerográfica Nacional del Instituto de Ingeniería de la máxima casa de estudios del país. El primero se encarga de medir la magnitud y ubicar el epicentro de los sismos, mientras que el segundo se especializa en registrar cómo se comportan las aceleraciones del suelo durante sismos de gran magnitud.

El doctor Jorge Aguirre González, coordinador de Ingeniería Sismológica del Instituto de Ingeniería de la UNAM, señala que caracterizar el efecto de sitio, que se refiere al fenómeno de cómo responde el terreno ante un sismo, es fundamental, ya que no todos los suelos amplifican o atenúan el movimiento de la misma forma. De hecho, según datos de la propia universidad, existen alrededor de 20 formas diferentes para calcular la magnitud de un sismo, lo que permite a los científicos obtener mediciones más precisas y útiles para la ingeniería y la protección civil.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 7 de septiembre

Ya sea en coche o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Garitas de Tijuana: cuál es

“Salir con tu domingo siete”: el origen de la famosa frase dicha por madres y tías

Todo adolescente escuchó esta frase hasta el cansancio durante la adolescencia, ¿pero realmente su origen tiene que ver con un embarazo no planeado?

“Salir con tu domingo siete”:

Ángela Aguilar enciende las redes con renovado look que alienta rumores sobre una supuesta cirugía facial

La cantante enfrenta las especulaciones sobre un posible cambio físico en medio de protestas por una próxima presentación de Guadalajara

Ángela Aguilar enciende las redes

Temblor en México hoy domingo 7 de septiembre: se registró un sismo de 4.0 en San Marcos, Guerrero

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy domingo

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Esta noche una celebridad saldrá para siempre de este reality show de Televisa

Sexta eliminación en La Casa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Amenazan de muerte a director

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

Sujetos armados atacan a militares en Zacatecas: dos agresores fueron detenidos

Esta es la licenciatura que las hijas de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán podrían estudiar

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

La vida de las hijas del Chapo Guzmán y Emma Coronel: de ser la clave para que no le dispararan en su captura hasta verlo enjuiciado

ENTRETENIMIENTO

“Salir con tu domingo siete”:

“Salir con tu domingo siete”: el origen de la famosa frase dicha por madres y tías

Ángela Aguilar enciende las redes con renovado look que alienta rumores sobre una supuesta cirugía facial

Sexta eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Claudia Lizaldi responde a rumores de ser víctima de presunta violencia tras tenso momento viral con su novio

La Casa de los Famosos México en vivo hoy domingo 7 de septiembre: quién podría ser el sexto eliminado

DEPORTES

México y Japón no se

México y Japón no se hacen daño en el partido de preparación rumbo a Mundial del 2026

Diablos Rojos de México se consagran bicampeones de la Zona Sur de la LMB

Edgar Berlanga revela su pronóstico para la pelea Canelo vs Crawford: “Creo que puede lograrlo”

El histórico jugador de Chivas que aceptó que le fue al América: “Era medio azulcrema”

Osleys Iglesias confiesa por qué Canelo Álvarez no le aceptaría una pelea: “Él ve un muchacho joven”