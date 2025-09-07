México

Sheinbaum se compromete a recuperar Altos Hornos de México en Coahuila

Sheinbaum Pardo recordó que uno de sus cien compromisos fue resolver la situación de Altos Hornos de México

Por Omar Tinoco Morales

Fotografía de archivo en la
Fotografía de archivo en la que se observa a miles de trabajadores protestando en apoyo a la siderúrgica Altos Hornos de México (Ahmsa). EFE/Miguel Sierra

En noviembre de 2024, la siderúrgica Altos Hornos de México (AHMSA) se declaró en quiebra debido a que no logró pagar sus deudas entre sus acreedores, dejando a más de 14 mil personas de esa región de Coahuila en el desempleo.

Este domingo, la presidenta Claudia Sheinbaum visitó Saltillo y reiteró que su administración “va a recuperar la siderúrgica de Coahuila”, un símbolo industrial del norte de México.

Ya el secretario del Trabajo se está reuniendo con ustedes, y va a seguirlo haciendo, para poderles explicar y estar en contacto. Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila, la vamos a recuperar juntos”, dijo a los empleados afectados por el cierre de operaciones.

La mandataria federal enfatizó que han solicitado ante la jueza del proceso una condición fundamental: “Primero los trabajadores de AHMSA, por encima de todo, de los acreedores, de todo, primero justicia a los trabajadores y estoy segura que lo vamos a lograr”.

Sheinbaum Pardo recordó que uno de sus cien compromisos fue resolver la situación de Altos Hornos de México y aseguró que su equipo cumplirá esa promesa.

Sheinbaum reafirmó su compromiso de
Sheinbaum reafirmó su compromiso de encontrar a todos los mineros fallecidos en Pasta de Conchos. | Presidencia

También, la presidenta de la República reafirmó su compromiso de recuperar la totalidad de cuerpos sepultados en la mina de Pasta de Conchos.

“De igual manera, estamos haciendo justicia en el caso de Pasta de Conchos. No vamos a salir de ahí hasta encontrar al último de minero. Es un gobierno que promueve la justicia”, afirmó Sheinbaum en Saltillo.

Sheinbaum promete más apoyo para Coahuila

Como parte del Programa Integral de Producción de Carne de Alta Calidad, la mandataria informó sobre una inversión de cerca de 650 millones de pesos para Coahuila.

El plan consiste en otorgar créditos para la engorda de ganado a bajas tasas de interés y desarrollar un Centro Integral de Producción de Carne de Alta Calidad.

“En total para el estado de Coahuila son alrededor de 650 millones de pesos. Y lo vamos a lograr juntos. Les dije que estábamos muy interesados en apoyar al pequeño productor, al que tiene pocas cabezas de ganado, que es quien más sufre, y estuvieron totalmente de acuerdo. Así que, con créditos, con apoyo del gobierno del estado, del Gobierno Federal, vamos a ser un país productor de carne en los estados del norte de la República, de la mejor calidad”, expresó la Presidenta durante su gira nacional de rendición de cuentas.

Esta cifra se suma a los 700 millones de pesos destinados a Durango y a los 831 millones de pesos para Sonora, con el objetivo de consolidar a México como productor de carne de alta calidad.

