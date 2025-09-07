Qué significa ‘churpia’, como llamó C4 Jiménez a Sandra Cuevas tras discusión y la historia de cómo ella creció en Tepito

Las redes se convirtieron en el ring de pelea de estos dos personajes. (Jesús Avilés / Infobae)

La confrontación entre Sandra Cuevas y Carlos Jiménez –mejor conocido como C4 Jiménez–captó la atención de miles en redes sociales tras la mega rodada de motocicletas en la que se difundió la versión de que hubo un fallecido relacionado con el evento.

En medio de acusaciones cruzadas, Jiménez usó el término “churpia” para referirse a Cuevas, un calificativo poco común en el argot público, mientras la exalcaldesa defendió su nombre y contó una vez más cómo el carácter que la define tiene sus orígenes en las calles de Tepito.

¿Qué significa “churpia” y por qué C4 Jiménez lo usó?

Churpia es una palabra poco frecuente en el habla coloquial mexicana. Su sentido exacto varía según el contexto, pero en el argot popular puede referirse de forma despectiva a alguien ‘mugroso’, de dudosa reputación, ‘de poca clase’ aunque no existe una definición oficial en diccionarios reconocidos. En este caso, C4 Jiménez la utilizó para descalificar a Sandra Cuevas en respuesta al mensaje que ella le envió tras las acusaciones sobre la muerte de un joven motociclista.

¿Qué significa “churpia” y por qué C4 Jiménez lo usó? (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

En su espacio informativo, el periodista dijo: “Señora, de amenazas y de churpias como usted yo vivo todos los días”. Así puso de relieve la tensión generada por el reclamo de Cuevas, quien le pidió públicamente “ya bájale de huevos”.

El origen del conflicto: la mega rodada y la muerte de un joven

La polémica comenzó luego de que C4 Jiménez difundió en redes sociales y espacios informativos que durante la mega rodada convocada por Sandra Cuevas, un joven falleció tras ser arrollado por una motocicleta. Cuevas, exalcaldesa de la alcaldía Cuauhtémoc, respondió de inmediato, negando cualquier relación entre el evento que encabezó y la muerte ocurrida.

En un video grabado en vivo y publicado en sus cuentas oficiales, Sandra Cuevas rechazó lo difundido por varios medios y por C4 Jiménez, señalando: “El muerto que, en paz descanse, fue en Insurgentes, nada que ver con mi rodada”. La también empresaria detalló que la ruta de la rodada no incluyó la avenida donde sucedió el accidente y defendió la transparencia del evento.

“Han relacionado la rodada de Sandra Cuevas... con este hecho lamentable. Sin embargo, no tiene que ver un hecho con otro, la rodada, en la cual yo iba al frente, jamás pasó por avenida Insurgentes”, afirmó Cuevas, recalcando que no existió ningún tipo de resistencia ni violencia por parte de los participantes ni intervención directa en el incidente.

El origen del conflicto: la mega rodada y la muerte de un joven (Impresión de pantalla video)

Tepito y la historia personal de Sandra Cuevas

Nacida en Coltongo, Azcapotzalco, y criada en las inmediaciones de Tepito, Sandra Cuevas ha relatado abiertamente cómo ese entorno forjó su personalidad y su enfoque para afrontar la adversidad. En sus propias palabras: “Aprendes a pegar y pelearte”, al referirse al ambiente del “Barrio Bravo” de la capital mexicana.

La exalcaldesa ha contado en entrevistas que desde niña enfrentó desafíos asociados a la vida en uno de los barrios más estigmatizados de la Ciudad de México. Proveniente de una familia dedicada al comercio, fue entrenada en boxeo por su padre y aprendió a defenderse desde temprano. “Mi papá nos ponía a boxear, no ganabas hasta que no le sacabas sangre uno al otro. Prohibido pegar dando cachetadones, uno tenía que pegar con el puño cerrado”.

Además de la formación familiar en el comercio y la autodefensa, su trayectoria educativa estuvo marcada por dificultades, expulsiones de escuelas y la adaptación a realidades adversas. Luego de experiencias en zonas como Nezahualcóyotl y Azcapotzalco, finalmente accedió a una formación escolar más estricta en colegios particulares.

(Impresión de pantalla video)

Construcción de una carrera política y empresarial

Sandra Xantall Cuevas Nieves nació el 25 de mayo de 1986 y se formó profesionalmente en comercio internacional, con posgrados y diplomados en mercados internacionales y colaboración con organizaciones como Interpol. Ha organizado eventos públicos, campañas sociales y fundado la agrupación “Por Un México Bonito”, dedicada a la defensa de derechos de la juventud en la capital.

En cada aparición pública ha sostenido que la empatía con los problemas de su entorno se forjó en las experiencias vividas desde la infancia en barrios populares: “Conozco todas las zonas y los grupos criminales presentes en cada alcaldía, para poder abordar los desafíos sin miedo”.