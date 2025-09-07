México

Ministra Loretta Ortiz expresa desacuerdo por nuevo salario en la SCJN: “Mi secretaria gana 110 mil pesos y yo 137 mil”

La funcionaria aceptó ganar menos que la presidenta, aunque pidió considerar las prestaciones y la equidad salarial

Por Alejandra Zúñiga

La jurista contenderá por su
La jurista contenderá por su mismo cargo en la elección del 1 de junio. (Facebook Loretta Ortiz Ahlf)

Tras la instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el presidente Hugo Aguilar Ortiz informó que se eliminarán los privilegios salariales y prestaciones exclusivas en el órgano. Bajo este contexto, destacó la reciente declaración de la ministra Loretta Ortiz en torno a la reducción de sueldos.

En entrevista con Fórmula Noticias, la representante abordó el tema de la reducción salarial para los nuevos miembros de máximo tribunal. Ante ello, expresó su inconformidad con los 137 mil pesos mensuales que recibirá, señalando que el monto debería ser mayor en retribución al trabajo que ejerce.

Lo anterior surgió luego de la disposición que fija que todos los integrantes electos de la Suprema Corte recibirán un salario menor al de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. La ministra comentó que, con este ajuste, su remuneración será casi equivalente a la de su secretaria particular.

¿Es una ‘rebaja injusta’?: Loretta Ortiz sobre salario en SCJN

En la entrevista, la ministra calificó dicha reducción del salario como una medida ‘muy fuerte e injusta’. Señaló que aceptó la idea de recibir menos que la presidenta; no obstante consideró que deberían tomarse en cuenta otros factores, como las prestaciones y el principio de igualdad salarial conforme a la responsabilidad del cargo.

Además, subrayó que, según el tabulador, su secretaria particular percibe 110,000 pesos, mientras que ella recibirá 137,000 pesos. Por su parte, destacó la diferencia entre ambos puestos y los distintos niveles de responsabilidad para ambas.

“O sea, no es la misma la responsabilidad de mi secretaria particular que la de la ministra de la Suprema Corte (...) Yo creo que los van a cambiar, bueno, podría ser, pero pues hasta ahorita no”, enfatizó.

La ministra llegó a su
La ministra llegó a su cargo durante el sexenio de AMLO (Cuartoscuro)

En su declaración también mencionó la política de austeridad, aludiendo a la reciente polémica por la supuesta cena de ministros en el restaurante Au Pied de Cochon, en Polanco, luego de la toma de protesta.

Añadió que la austeridad debe aplicarse de manera adecuada y señaló que no realiza gastos innecesarios ni emplea recursos públicos de forma irresponsable frente a su cargo como ministra de la SCJN.

“Solo porque me ven en el Pied de Cochón. Ya no estoy en la austeridad, no lo hago con recursos públicos (...) Es mi recurso, mi dinero que yo obtuve, es que yo tengo ya mi pensión del seguro social, porque aquí tienes a una este ministra de 70 años con una amplia trayectoria”, apuntó.

Respecto a la salida de los ministros anteriores y la nueva incorporación, Ortiz mencionó que mantuvo una excelente relación con quienes renunciaron. Señaló que ellos optaron por no participar en esta nueva etapa, pero expresó su proximidad con cada uno de ellos, calificándolos como ‘excelentes ministros y personas’.

A modo de conclusión, la ministra realizó un balance en torno al labor actual de la Corte y mencionó que hasta ahora han sostenido ocho sesiones privadas. Indicó que, próximamente, se emitirán los acuerdos pendientes, ya que hasta el momento solo se han dado a conocer dos.

