Desmiente Hugo Aguilar la supuesta cena de ministros en restaurante de lujo en Polanco

Aclaró que su labor en la SCJN se mantuvo centrada en el trabajo tras la jornada de toma de protesta

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

President-elect of Mexico's Supreme Court
President-elect of Mexico's Supreme Court Hugo Aguilar Ortiz gestures as he speaks during a traditional purification ceremony and handover of the Staff of Command and Service outside the Supreme Court of Justice (SCJN) building, in Mexico City, Mexico, September 1, 2025. REUTERS/Henry Romero

Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), rechazó haber participado en una cena en el restaurante Au Pied de Cochon, en Polanco, la noche posterior a su toma de protesta.

La nota circuló en medios y en redes sociales, a lo que Aguilar respondió que la nota publicada sobre el supuesto festejo de los ministros carece de fundamento, pues aseguró que el Pleno de la Corte continuó trabajando hasta aproximadamente la una y media de la madrugada, sin realizar actividades sociales.

El magistrado es el primer presidente de la Corte elegido mediante voto popular, quien negó que hubiera motivo de celebración. Anteriormente ha señalado en distintas entrevistas que no sueña con lujos, dinero o viajes, motivo por el que la información generó controversia, ya que de ser cierta lo haría caer en contradicción.

Aclaró que su labor en la SCJN se mantuvo centrada en el trabajo tras la jornada de toma de protesta.

Qué tan exclusivo es el Au Pied de Cochon

Es un restaurante francés ubicado en el Hotel Presidente InterContinental de la Ciudad de México. Su propuesta gastronómica ofrece cocina tradicional francesa, especialmente platos a base de cerdo, mariscos y vinos importados. El restaurante opera las 24 horas, lo que lo distingue en el panorama gastronómico de la ciudad.

Su exclusividad proviene tanto del ambiente sofisticado como de su localización en una de las zonas más exclusivas de la ciudad, en Polanco. El precio por persona suele ser alto en comparación con otros restaurantes, y su clientela frecuentemente incluye empresarios, políticos y celebridades tanto locales como internacionales.

La atención está especializada y el servicio es personalizado. Además, ofrece carta de vinos con etiquetas internacionales y platillos preparados con ingredientes importados.

La reservación suele ser recomendada, especialmente en horarios de alta demanda o eventos importantes. La decoración, el servicio y la calidad de los ingredientes contribuyen a la percepción de exclusividad, haciéndolo un destino gastronómico de alto nivel dentro de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que, aunque los poderes son independientes, se ha ligado a los actuales ministros y jueces de la SCJN con las políticas e ideologías de la 4T, por lo que se espera la austeridad que fue prometida durante la reforma al poder judicial y la campaña de quienes fueron electos.

Recientemente el gobierno federal implementó recortes presupuestales, eliminación de privilegios y reducción de gastos operativos en la administración pública.

