“En esta nueva etapa nadie quedará fuera”, promete ministro presidente en la instalación de la nueva SCJN

“Cada juicio, cada decisión estarán fundadas en la Constitución y los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos. Como he señalado, la Corte estará abierta al diálogo mediante los mecanismos establecidos en la ley y en nuestros acuerdos federales. Sabemos también que enfrentamos la sombra persistente de la corrupción y la desigualdad en el acceso a la justicia. Hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que atienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no se venda, una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la Nación. No es una consigna. Es el horizonte de nuestra historia compartida. El bastón de mando que hoy recibimos recibimos de manos de los representantes de las comunidades y pueblos indígenas no simboliza poder sino servicio. Nos recuerda que quien juzga debe servir, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana con la confianza y el respeto de la sociedad. Que quede claro que esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado. Nadie se quedará sin justicia. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia. Hagamos posible que México viva el tiempo de la justicia verdadera, el tiempo de la esperanza cumplida, el tiempo de la unidad en la diversidad, que cada niño que cada niña cada mujer cada hombre, cada persona sin importar su origen o condición pueda mirar a esta Suprema Corte y saber que aquí está su casa, así está su voz y aquí está su justicia”.