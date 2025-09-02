México

“En esta nueva etapa nadie quedará fuera”, promete ministro presidente en la instalación de la nueva SCJN

Hugo Aguilar Ortiz adelantó que solicitarán la revisión de las remuneraciones de todos los ministros en retiro para que nadie gane más que la Presidenta

Por Anayeli Tapia Sandoval yAndrés García S.

05:37 hsHoy
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El ministro presidente, acompañado de Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel, despiden a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Concluye sesión solemne.

05:36 hsHoy

Los presentes entonan el Himno Nacional.

Al término, el ministro presidente pidió a los ministros y ministras a la sesión privada en 15 minutos y levantó la sesión.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)
05:32 hsHoy
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

“Cada juicio, cada decisión estarán fundadas en la Constitución y los principios más altos de la justicia para que confíen en la certeza y transparencia de nuestros fallos. Como he señalado, la Corte estará abierta al diálogo mediante los mecanismos establecidos en la ley y en nuestros acuerdos federales. Sabemos también que enfrentamos la sombra persistente de la corrupción y la desigualdad en el acceso a la justicia. Hoy se reinicia nuestro sistema judicial. La justicia será la voz que atienda a quienes han sido ignorados, el amparo de quienes han sido vulnerados y la certeza de que ningún abuso quedará sin respuesta. Una justicia que no se venda, una justicia que devuelva la paz a las familias y confianza a la Nación. No es una consigna. Es el horizonte de nuestra historia compartida. El bastón de mando que hoy recibimos recibimos de manos de los representantes de las comunidades y pueblos indígenas no simboliza poder sino servicio. Nos recuerda que quien juzga debe servir, que la verdadera autoridad no se impone, sino que se gana con la confianza y el respeto de la sociedad. Que quede claro que esta nueva etapa nadie quedará fuera, nadie será olvidado. Nadie se quedará sin justicia. Vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo con unidad, con pluralidad y con la fuerza de nuestra historia. Hagamos posible que México viva el tiempo de la justicia verdadera, el tiempo de la esperanza cumplida, el tiempo de la unidad en la diversidad, que cada niño que cada niña cada mujer cada hombre, cada persona sin importar su origen o condición pueda mirar a esta Suprema Corte y saber que aquí está su casa, así está su voz y aquí está su justicia”.

Al finalizar su discurso lanzó algunos vivas:

“¡Qué viva la Constitución, que viva la justicia, que viva el pueblo de México, viva México!“.

05:26 hsHoy

A los ministros les pidió trabajar con vocación de servicio, renunciando a la indiferencia y abrazando el desafío del cambio con honestidad y entrega para dignificar su trabajo.

Afirmó que el debate es bienvenido, pero la justicia no puede esperar divisiones internas.

A los organismos internacionales, reafirmó su disposición de aprehender. Afirmó que México busca convertirse en en un referente de justicia plural y democrática.

05:24 hsHoy

Hizo un llamado a las universidades para transformar sus carreras de Derecho, con una nueva visión y perspectiva que México demanda, con soluciones propias que respondan a la realidad mexicana.

Afirmó que la nueva SJCN será un sendero claro y accesible para todos y todas, en especial para las comunidades indígenas.

05:17 hsHoy

“La justicia no se construye en soledad aunque la SCJN es un poder autónomo e independiente, está vinculada con la de otros poderes del Estado y la sociedad en su conjunto. Quiero reafirmar con toda claridad que la relación de esta corte con el Poder Ejecutivo es de diálogo respetuoso, colaboración institucional y absoluta independencia. Trabajaremos de la mano en los temas que fortalezcan los derechos y la vida democrática del país, pero nunca al margen ni por encima de la Constitución”, dijo Aguilar Ortiz.

05:14 hsHoy

El ministro presidente promete que las primeras acciones serán:

  • Los nuevos ministros ganarán menos que la presidenta, lo que permitirá de inicio un ahorro anual de 300 millones de pesos.
  • Vigilancia para que se analicen y solucionen juicios interpuestos de funcionarios que ganan más que la presidenta, lo que permitirá un ahorro de 800 millones de pesos al año.
  • Solicitará la revisión de las remuneraciones de todos los ministros en retiro.
  • Impulsar la eliminación de gastos excesivos y gastos superfluos; se mantendrá lo estrictamente indispensable para el funcionamiento de la SJCN.
  • Se impulsará una justicia pluricultural, humanista y ambiental con los derechos económicos, sociales y culturales.
  • Justicia con perspectiva de género.
  • Justicia de calidad comprometida con la austeridad.
  • El ministro promete justicia digital.

Aguilar Ortiz delineó que la nueva Suprema Corte orientará su labor bajo principios de honestidad, austeridad y cercanía social, destinando los recursos públicos a fortalecer juzgados, modernizar procesos y garantizar acceso a la justicia en todo el país.

Subrayó que el rezago judicial afecta directamente a miles de personas y se comprometió a establecer reglas de gestión y debate que permitan emitir resoluciones en los plazos legales.

05:12 hsHoy

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz planteó que la instalación de la nueva Corte marca un momento inédito en la historia judicial del país, al surgir por primera vez de la elección ciudadana y no de designaciones desde el poder.

Subrayó que este cambio simboliza la apertura del tribunal hacia la sociedad, con un compromiso de cercanía, escucha y rendición de cuentas frente a víctimas, comunidades y ciudadanía en general.

El ministro presidente destaca que esta nueva era será una “justicia de puertas abiertas, accesible, cercana al pueblo, plural y sin privilegios” y que escuche a todos los mexicanos. “Un auténtico tribunal de justicia y no sólo un un tribunal de derecho”.

Subraya que por primera vez un indígena se integra a la Corte y lo preside, lo que calificó un acto de “auténtica justicia”. Aseveró que comienza un capítulo inédito de justicia, pero señaló que este momento no borra el pasado, menciona a Benito Juárez y las luchas de hace décadas por la justicia.

05:03 hsHoy
(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortíz, encabeza la sesión de instalación y da un mensaje al pueblo en el que defiende la elección popular y asegura que “habrá tribunales que protejan al débil”.

“Es un honor dirigirme a ustedes y al pueblo de México. En esta histórica ceremonia solemne en la que bajo el mandato popular y plena vigencia de la democracia refundamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Poder Judicial. Agradezco profundamente la presencia a quienes están en este recinto símbolo del diálogo jurídico de la defensa de los valores republicanos y del respeto y restricto a la Constitución. Agradezco muy especialmente la presencia de la presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, su acompañamiento simboliza el firme compromiso democrático y el respeto recíproco que debe regir entre los poderes de la Unión en beneficio de México”, dijo.

Enmarcó su mensaje en la idea de que la instalación del nuevo tribunal representa un momento fundacional para el Poder Judicial, al surgir de un mandato ciudadano directo. Destacó el carácter histórico de la ceremonia y subrayó la importancia de la Constitución como eje rector de la vida institucional.

Al agradecer la asistencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayó que su presencia es un símbolo del respeto entre poderes y del compromiso compartido con la democracia en beneficio del país.

05:01 hsHoy

Los ministros toman su lugar en el pleno. Sheinbaum se sienta junto al ministro presidente, quien abrió la sesión.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

