México

Aseguran más de 19 mil litros de huachicol que se encontraban en vehículos en Guanajuato: un hombre fue detenido

El decomiso se realizó en dos acciones distintas en el municipio de Pénjamo

Por Ale Huitron

Foto: FSPE Guanajuato
Más de 19 mil litros de hidrocarburo presuntamente robado fueron decomisados por elementos de seguridad estatal en el municipio de Pénjamo, Guanajuato. Un hombre fue detenido por estos hechos.

De acuerdo con las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato (FSPE), el decomiso se efectuó en dos acciones distintas en las que fueron localizados contenedores y tambos con hidrocarburo ilegal que eran transportados en tres vehículos.

La primera acción ocurrió sobre la carretera La Piedad de Cabadas-Pénjamo, a la altura del puente Los Ocotes, en el que fue detectado un hombre que conducía un vehículo con reporte de robo.

Foto: FSPE
De acuerdo con reportes de La Jornada, en la unidad transportaba seis contenedores y dos tambos con 6 mil 500 litros de combustible. El hombre fue identificado como José Guadalupe de 30 años de edad, quien fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto a lo asegurado.

En una segunda acción, ocurrida en la comunidad Las Liebres de Suárez, fueron localizadas dos camionetas con nueve contenedores y dos tambos con más de 12 mil litros de hidrocarburo.

De acuerdo con la FSPE, estos vehículos también contaban con reporte de robo, por lo que quedaron fuera de circulación.

Al respecto, el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, informó que este decomiso se llevó a cabo como parte de la estrategia estatal CONFIA.

Foto: FSPE
Además, destacó que en lo que va de la administración se han asegurado casi 48 millones de pesos en hidrocarburos ilegales.

“Estos resultados no son aislados: en lo que va de la administración hemos asegurado casi 48 millones de pesos en hidrocarburos ilegales, evitando riesgos de explosiones, incendios y afectaciones a la economía de las familias y de los productores que trabajan de manera legal", escribió en redes sociales.

Decomisan 39 mil litros de huachicol tras fuerte olor a hidrocarburo en un domicilio

Este aseguramiento se suma al ocurrido el pasado 30 de julio en el municipio de León de los Aldama, Guanajuato, donde fueron localizados 39 mil litros de hidrocarburo por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de la Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La acción se llevó a cabo como resultado de labores de inteligencia e investigación que permitieron obtener los medios de prueba suficientes para formalizar una orden de cateo en un inmueble localizado en el Ejido Pompa, donde se desprendía un fuerte olor a combustible.

Luego de una investigación, autoridades
Luego de una investigación, autoridades lograron obtener una orden de cateo. Foto: (Sedena)

Durante la intervención fue localizado el combustible, autotanques y diversos tipos y medidas de mangueras utilizadas para la extracción.

El sitio fue asegurado y, junto con los objetos, puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

