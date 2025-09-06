México

Estudiante de la UAEM cuestiona a Noroña durante foro: “¿Dónde queda la austeridad?”

El senador de Morena retó a probar los dichos por los que es acusado, además, acusó a Lilly Téllez de “traidora a la patria”

Por Jaqueline Viedma

Guardar
El senador Noroña intentó exponer
El senador Noroña intentó exponer a la estudiante por sus señalamientos, incluso, la retó a demostrarlo. (Captura de pantalla)

Un fuerte cuestionamiento de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) sacudió el foro “Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Estudiantes del 68”, donde el senador Gerardo Fernández Noroña la retó a probar sus señalamientos, además, volvió a resaltar que la austeridad se aplica en las políticas públicas, más no en su vida personal.

La estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, Victoria Montes de Oca, cuestionó a Noroña sobre supuestas frases misóginas emitidas en contra de una senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), “no sé dónde quedé lo que ahorita está tocando del tema de la mujer, si usted es el primero en ser misógino y machista... no sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a Lilly Téllez ‘no estás para debatir, tu estás para lavar trastes’”.

Al paso de los cuestionamientos, el senador Noroña interrumpió a la estudiante, por lo que asistentes al evento intentaron serenarlo para que permitiera terminar el turno de la palabra a Victoria.

No faltes al respeto... compañera solo te voy a pedir una cosa, está diciendo una cosa muy grave, solo le voy a pedir una precisión, que por favor cite de dónde sacó esa información”, por lo que permitió que la estudiante siguiera con su participación.

Por lo que Victoria también lo confrontó sobre la casa de 12 millones en Tepoztlán, Morelos, tema que en la actualidad sigue generando polémica, pues el senador no ha terminado de explicar de manera pública cómo logró hacerse de la casa en un terreno ejidal y quién le otorgó el crédito para pagarla.

El expresidente de la mesa
El expresidente de la mesa directiva dio a conocer imágenes del interior de su vivienda ubicada en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos (YouTube/GFNorona Oficial)

“Yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice, todos tenemos derecho a una buena vida... entonces, dónde queda lo que tanto habla su partido sobre la austeridad”, comentó la estudiante.

El senador enfrentó los cuestionamientos de Victoria frente a la audiencia, acusando que lo dicho carece de fuente, “lo que dijo es una mentira”, además, la retó a probar buscando en las versiones estenográficas del Senado de la República.

Aplicando el mismo dicho que muchos hombres, Noroña negó los señalamientos de misoginia debido a que “creció entre mujeres”, sobre su casa en Tepoztlán el legislador dijo que la estudiante confunde la austeridad pública con la austeridad personal, “yo no tengo ninguna obligación de ser austero, son las políticas públicas las que son austeras”.

Temas Relacionados

UAEMNoroñaGerardo Fernández NoroñaLilly TéllezMorenaAusteridadLuisa María AlcaldeClaudia Sheinbaummexico-noticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.5 de magnitud en Petatlán, Guerrero

El temblor sucedió a las 14:51 horas, a una distancia de 21 km de Petatlán y tuvo una profundidad de 12.5 km

Temblor en Guerrero hoy: se

Se registra sismo en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Veracruz

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Minuto a minuto al interior del reality show

La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: esto es lo que debes hacer si cambiaste tus medios de contactos de la Llave MX

El programa abrirá una nueva convocatoria a partir del 15 de septiembre para que nuevos estudiantes de secundaria se incorporen

Beca Rita Cetina 2025: esto

Alcaldía Cuajimalpa registra más de 30 invasiones irregulares en reservas ecológicas

Lanzan la policía guardabosques para frenar también tala y proteger más de la mitad del territorio de la demarcación

Alcaldía Cuajimalpa registra más de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran siete bodegas de precursores

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Gobierno de México pondrá “especial atención” en personal de seguridad tras control de cárteles en cárceles mexicanas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

DEPORTES

¿Dónde y a qué hora

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA