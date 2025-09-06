Estudiante de la UAEM cuestiona a Noroña durante foro: “¿Dónde queda la austeridad?”

El senador Noroña intentó exponer a la estudiante por sus señalamientos, incluso, la retó a demostrarlo. (Captura de pantalla)

Un fuerte cuestionamiento de una estudiante de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) sacudió el foro “Escuela de Formación por la Paz y la Democracia. Estudiantes del 68”, donde el senador Gerardo Fernández Noroña la retó a probar sus señalamientos, además, volvió a resaltar que la austeridad se aplica en las políticas públicas, más no en su vida personal.

La estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas, Victoria Montes de Oca, cuestionó a Noroña sobre supuestas frases misóginas emitidas en contra de una senadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), “no sé dónde quedé lo que ahorita está tocando del tema de la mujer, si usted es el primero en ser misógino y machista... no sé si recuerde el día que en el Senado le dijo a Lilly Téllez ‘no estás para debatir, tu estás para lavar trastes’”.

Al paso de los cuestionamientos, el senador Noroña interrumpió a la estudiante, por lo que asistentes al evento intentaron serenarlo para que permitiera terminar el turno de la palabra a Victoria.

“No faltes al respeto... compañera solo te voy a pedir una cosa, está diciendo una cosa muy grave, solo le voy a pedir una precisión, que por favor cite de dónde sacó esa información”, por lo que permitió que la estudiante siguiera con su participación.

Por lo que Victoria también lo confrontó sobre la casa de 12 millones en Tepoztlán, Morelos, tema que en la actualidad sigue generando polémica, pues el senador no ha terminado de explicar de manera pública cómo logró hacerse de la casa en un terreno ejidal y quién le otorgó el crédito para pagarla.

El expresidente de la mesa directiva dio a conocer imágenes del interior de su vivienda ubicada en el municipio de Tepoztlán, en el estado de Morelos (YouTube/GFNorona Oficial)

“Yo creo que nadie tiene nada en contra de los gastos que usted tiene, de la casa que acaba de comprar de 12 millones, porque como usted lo dice, todos tenemos derecho a una buena vida... entonces, dónde queda lo que tanto habla su partido sobre la austeridad”, comentó la estudiante.

El senador enfrentó los cuestionamientos de Victoria frente a la audiencia, acusando que lo dicho carece de fuente, “lo que dijo es una mentira”, además, la retó a probar buscando en las versiones estenográficas del Senado de la República.

Aplicando el mismo dicho que muchos hombres, Noroña negó los señalamientos de misoginia debido a que “creció entre mujeres”, sobre su casa en Tepoztlán el legislador dijo que la estudiante confunde la austeridad pública con la austeridad personal, “yo no tengo ninguna obligación de ser austero, son las políticas públicas las que son austeras”.