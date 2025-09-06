México

Español hereda centenarios mexicanos y termina con casi un millón de pesos en el bolsillo, video se vuelve viral

Guillermo Fernández acudió a la tienda Tu Oro Vale Más sin saber que sus 12 monedas de $50 pesos mexicanos eran centenarios de gran valor internacional

Por Jesús F. Beltrán

El cliente confesó que usaba
El cliente confesó que usaba las monedas heredadas para apostar, sin imaginar que cada pieza valía hasta 3,200 euros. (TikTok / @tuorovalemas)

La transparencia y la educación financiera se han convertido en ejes fundamentales dentro del mundo digital, especialmente en plataformas como TikTok. La cuenta @tuorovalemas, administrada por el creador de contenido Isaac Sánchez, ha logrado posicionarse como un referente en la tasación de metales preciosos y joyas al ofrecer explicaciones claras, asesorías gratuitas y un trato honesto que le ha permitido construir una relación sólida de confianza con sus seguidores.

En días recientes, un video publicado en esta cuenta se volvió viral al mostrar un caso particular que sorprendió a la audiencia. El protagonista fue Guillermo Fernández, un cliente que acudió a la tienda “Tu Oro Vale Más”, ubicada en Madrid, España, para vender unas monedas que había heredado de su abuela. Lo que inició como una anécdota casi cómica, terminó en una transacción de gran valor económico.

“Eh, pues mira, eh... desgraciadamente mi abuela ha fallecido. Pero no todo son desgracias. Me ha dejado unas monedas en herencia- que... las he traído porque... yo las uso un poco para, pues, no sé, jugar al póquer con mis amigos- apostar ahí, pues algo, por no apostar piedras, pues esto. Y... y, pues tío, me ha salido en TikTok y digo, bué, a ver si suena la flauta y me llevo, yo que sé, (se ríe) doscientos euros, unidos”, comentó Fernández al momento de entregar las piezas.

Ante esta confesión, Isaac Sánchez tomó las monedas y le explicó al cliente que no se trataba de simples objetos de colección, sino de centenarios de 50 pesos mexicanos de 21.6 kilates de oro, acuñados en México y de gran valor internacional. Cada moneda, explicó, tenía un precio aproximado de 3,000 a 3,200 euros.

El creador de contenido Isaac
El creador de contenido Isaac Sánchez explicó paso a paso la valuación de 12 monedas de oro que alcanzaron los 869 mil pesos mexicanos. (TikTok / @tuorovalemas)
“En este caso son 12 monedas que usted ha traído. Entonces multiplicamos 12 por 37.5 que es los gramos que pesa cada, tenemos en total 450 gramos de oro puro. La cotización ahorita mismo es de 87.50 por cada gramo, por lo que serían 39,575 euros, es decir, $869,255 pesos mexicanos”, detalló el tasador frente a las cámaras.

El momento generó un fuerte impacto en el cliente, quien sorprendido accedió a concretar la venta de las monedas heredadas. Isaac, por su parte, aprovechó para subrayar la importancia de acudir a lugares serios y responsables al vender piezas de oro. “Aquí no bromeamos. Hay que tener cuidado en donde vender sus cosas de oro, aquí somos honestos y si gusta le hacemos la prueba con la balanza para checar los gramos y después hacemos la transacción”, expresó al concluir la operación.

En la cuenta de TikTok de Tu Oro Vale Más, un español acudió con monedas de 50 pesos para venderlas y lograr más de 40 mil euros Crédito: TikTok / @tuorovalemas

El video acumuló más de tres millones de reproducciones y generó múltiples reacciones en TikTok. Comentarios como: “El oro está en los precios más históricos”, “Este chico cae bien, muy agradable y inteligente. Que Dios bendiga tu negocio” o “En friega voy a España a vender mi oro”, reflejaron el impacto positivo que tuvo la publicación, consolidando aún más la reputación de Tu Oro Vale Más como un espacio confiable dentro del sector de metales preciosos.

