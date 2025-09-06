México

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

El intérprete mexicano enfrentó una situación inesperada que alteró su calendario pero no detuvo su compromiso con el público

Por Alex Domínguez

Alejandro Fernández regresa a la
Alejandro Fernández regresa a la CDMX con De Rey a Rey. (Ocesa)

Durante las últimas horas, el nombre de Alejandro Fernández despertó las alarmas de sus seguidores tras suspender dos conciertos en Estados Unidos luego de recibir un diagnóstico de salmonelosis. Por recomendación médica, el cantante pospuso sus presentaciones en Dallas y El Paso Texas.

Horas previas a comenzar sus conciertos en territorio estadounidense, el intérprete de 54 años informó que los médicos identificaron la salmonelosis como la causa de su malestar, una infección bacteriana que suele provocar fiebre, diarrea, dolor abdominal y vómitos, generalmente después de consumir agua o alimentos contaminados.

El Potrillo se vio obligado
El Potrillo se vio obligado a postergar sus conciertos por su problema de Salmonelosis. (Instagram/Alexfernandez)

Aunque en un principio no detalló la gravedad de su estado, el ‘Potrillo’ explicó que los especialistas le indicaron reposo absoluto durante cuatro días, lo que le impidió participar en los eventos programados..

Como consecuencia, los conciertos afectados, originalmente previstos en el Dickies Arena de Dallas y el Son Haskins Center de El Paso Texas, se reprogramaron para el 18 y 19 de octubre, respectivamente. Los boletos adquiridos para las fechas originales conservarán su validez para las nuevas presentaciones, según comunicó el propio Fernández.

A su vez, pese al contratiempo, el cantante aseguró que sus actuaciones en Phoenix y Las Vegas no sufrirán modificaciones y se realizarán conforme al calendario establecido.

El Potrillo compartió la receta
El Potrillo compartió la receta médica tras su problema de Salmonelosis. (Instagram/Alexfernandez)

Posteriormente, en un mensaje dirigido a sus fans a través de una historia en su perfil de Instagram, Alejandro expresó su gratitud por las muestras de cariño y comprensión recibidas durante este periodo de recuperación, y reiteró su compromiso con el resto de la gira.

Qué es la salmonelosis

La salmonelosis, responsable de la suspensión de los conciertos, es una de las principales causas de intoxicación alimentaria a nivel mundial. Esta enfermedad infecciosa, provocada por bacterias del género Salmonella, afecta a millones de personas cada año y suele estar asociada al consumo de carnes poco cocidas, huevos crudos, lácteos sin pasteurizar o frutas y verduras mal desinfectadas.

El contacto con superficies o animales portadores también puede facilitar el contagio, por lo que la higiene y el manejo adecuado de los alimentos resultan fundamentales para prevenir la infección.

(Freepik)
(Freepik)

Los síntomas de la salmonelosis suelen manifestarse entre 6 y 72 horas después de la exposición y pueden incluir diarrea, fiebre, dolor abdominal tipo cólico, náuseas, vómitos y malestar general. En la mayoría de los casos, el cuadro dura entre 4 y 7 días y se resuelve con hidratación y reposo.

Sin embargo, en personas vulnerables como niños pequeños, adultos mayores o pacientes inmunocomprometidos, la enfermedad puede agravarse y requerir atención hospitalaria. En situaciones donde la infección se complica o la bacteria alcanza el torrente sanguíneo, los especialistas pueden recurrir a tratamientos más específicos para controlar el avance de la enfermedad.

Temas Relacionados

Alejandro FernándezconciertosEstados Unidossalmonelosisgiramexico-entretenimiento

