Vecinos de Dzemul, Yucatán, amarran a un poste a trabajador de la CFE tras 12 horas sin luz

Pobladores del municipio de Dzemul amarraron a un empleado de la CFE a un poste tras más de 12 horas sin energía eléctrica

Por Miguel Flores

Vecinos del municipio de Dzemul, Yucatán, amarraron a un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un poste en señal de protesta, luego de permanecer más de 12 horas sin energía eléctrica. La medida fue tomada por pobladores que denunciaron la constante presencia de apagones en la localidad y el retraso de las autoridades para restablecer el servicio.

De acuerdo con los habitantes, desde que inició la suspensión del suministro intentaron comunicarse con la paraestatal, pero no obtuvieron respuesta sino hasta la mañana de este jueves. Fue cerca del mediodía cuando el personal de la CFE acudió a revisar el desperfecto, pero tras señalar que la reparación sería complicada y que regresarían más tarde, los vecinos decidieron retener a uno de los empleados.

“En Dzemul siempre padecemos fallas eléctricas y la CFE solo hace remedios baratos. El servicio que brindan lo cobran muy caro y nunca resuelven bien”, señaló uno de los vecinos afectados.

Elementos de la Policía Municipal llegaron al lugar para mediar en el conflicto. Sin embargo, los inconformes advirtieron que no liberarían al trabajador hasta que se restableciera la energía eléctrica. El empleado pidió su liberación asegurando que él no tenía responsabilidad en los apagones: “No es nuestra culpa… solo somos trabajadores”.

Vecinos denuncian quema clandestina de basurero

A finales del pasado mes de agosto, se registraron denuncias ciudadanas sobre la quema clandestina del basurero municipal de Dzemul, la cual generó una densa columna de humo y afectaciones a la salud de los habitantes. En redes sociales, pobladores reportaron molestias respiratorias, especialmente en niños y adultos mayores, debido a la mala calidad del aire.

El Ayuntamiento de Dzemul emitió un comunicado en el que aseguró que la quema fue provocada de manera intencional por una persona ajena a la administración municipal, por lo que descartó que se hubiera autorizado la quema de basura.

“Tras una revisión inmediata se confirmó que el incendio fue provocado. La persona responsable ya fue identificada y será citada a comparecer ante las autoridades competentes”, indicó el gobierno municipal.

La Comuna reiteró su compromiso con la salud de las familias y el cuidado del medio ambiente, y afirmó que las acciones se atienden de forma responsable y oportuna para garantizar el bienestar de la población.

Vecinos solicitaron tanto a la CFE como al Ayuntamiento atención permanente a estas problemáticas, pues afirmaron que las fallas eléctricas son recurrentes y que el incendio en el basurero agravó las condiciones de vida en la localidad.

