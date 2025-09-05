Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

Aislinn, Vadhir y José Eduardo, hijos del comediante Eugenio Derbez (Foto: Especial)

Vadhir, José Eduardo y Aislinn Derbez se alistan para regresar a la pantalla chica en una temporada más de la exitosa serie familiar “De viaje con los Derbez”.

En una reciente entrevista para Ventaneando, el intérprete de “Morrito” confesó las claves para tener una buena relación con sus hermanos pese a que cada uno lleva un estilo de vida diferente.

Pues cabe mencionar que una de las incógnitas más grandes sobre la serie de Eugenio Derbez, comediante mexicano, es la relación familiar, ya que en varias temporadas el público ha presenciado parte de los conflictos y diferencias que se viven en un viaje.

(Foto: @aislinnderbez, Instagram)

Vadhir Derbez asegura que la relación con sus hermanos no está libre de “roces”

En su encuentro con los micrófonos del programa de revista, Vadhir Derbez compartió su perspectiva sobre los vínculos familiares, ya que será el próximo 25 de septiembre cuando Los Derbez protagonicen una nueva aventura, pero esta vez en Japón.

Durante el encuentro con la prensa, el actor de 34 años relató que, a pesar de no haber convivido de cerca con su padre en la infancia, actualmente mantiene una relación cercana con el comediante mexicano.

Sin embargo, reconoció que los desacuerdos forman parte de cualquier núcleo familiar y explicó que en su entorno han optado por resolver las diferencias de forma privada, sin necesidad de dar un espectáculo público.

“Creo que nos respetamos mucho entre los hermanos, siempre tratamos de ser lo más respetable posible”, expresó para el programa de TV Azteca.

Vadhir y Eugenio Derbez.

De esa forma han logrado construir un espacio armonioso, donde priorizan la discreción, aunque reconoce que los conflictos también juegan un papel importante.

“Siempre hay roces, entonces tratamos de que haya buena comunicación y que se quede entre familia, no tener estos temas de venir con la prensa para hablar con mi papá”, explicó.

Vadhir agradece el interés de Eugenio Derbez por construir una relación familiar

Uno de los temas que siempre están relacionados a la familia Derbez es el distanciamiento que tuvo el comediante con sus tres hijos mayores durante su infancia. Una situación que según Vadhir, actualmente trabaja mucho Eugenio Derbez.

"Yo le agradezco mucho que siempre ha tratado de trabajar las cosas que están flaqueando, el chiste es trabajar en la dinámica familiar y que todos estén bien“, aseguró.

Vadhir Derbez y su familia.

Pero respecto a los sentimientos que le ha generado la ausencia de su papá en su infancia, comentó que están presentes en “Morrito”, pues es un tema que ya se ha hablado públicamente antes.