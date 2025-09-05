México

Vadhir revela que la relación que tiene con Aislinn y José Eduardo Derbez no siempre ha sido buena: “Siempre hay roces”

El actor y cantante se sinceró sobre varios aspectos de su familia previo al estreno de “De viaje con los Derbez”

Por Jazmín González

Guardar
Aislinn, Vadhir y José Eduardo,
Aislinn, Vadhir y José Eduardo, hijos del comediante Eugenio Derbez (Foto: Especial)

Vadhir, José Eduardo y Aislinn Derbez se alistan para regresar a la pantalla chica en una temporada más de la exitosa serie familiar “De viaje con los Derbez”.

En una reciente entrevista para Ventaneando, el intérprete de “Morrito” confesó las claves para tener una buena relación con sus hermanos pese a que cada uno lleva un estilo de vida diferente.

Pues cabe mencionar que una de las incógnitas más grandes sobre la serie de Eugenio Derbez, comediante mexicano, es la relación familiar, ya que en varias temporadas el público ha presenciado parte de los conflictos y diferencias que se viven en un viaje.

(Foto: @aislinnderbez, Instagram)
(Foto: @aislinnderbez, Instagram)

Vadhir Derbez asegura que la relación con sus hermanos no está libre de “roces”

En su encuentro con los micrófonos del programa de revista, Vadhir Derbez compartió su perspectiva sobre los vínculos familiares, ya que será el próximo 25 de septiembre cuando Los Derbez protagonicen una nueva aventura, pero esta vez en Japón.

Durante el encuentro con la prensa, el actor de 34 años relató que, a pesar de no haber convivido de cerca con su padre en la infancia, actualmente mantiene una relación cercana con el comediante mexicano.

Sin embargo, reconoció que los desacuerdos forman parte de cualquier núcleo familiar y explicó que en su entorno han optado por resolver las diferencias de forma privada, sin necesidad de dar un espectáculo público.

“Creo que nos respetamos mucho entre los hermanos, siempre tratamos de ser lo más respetable posible”, expresó para el programa de TV Azteca.

Vadhir y Eugenio Derbez.
Vadhir y Eugenio Derbez.

De esa forma han logrado construir un espacio armonioso, donde priorizan la discreción, aunque reconoce que los conflictos también juegan un papel importante.

“Siempre hay roces, entonces tratamos de que haya buena comunicación y que se quede entre familia, no tener estos temas de venir con la prensa para hablar con mi papá”, explicó.

Vadhir agradece el interés de Eugenio Derbez por construir una relación familiar

Uno de los temas que siempre están relacionados a la familia Derbez es el distanciamiento que tuvo el comediante con sus tres hijos mayores durante su infancia. Una situación que según Vadhir, actualmente trabaja mucho Eugenio Derbez.

"Yo le agradezco mucho que siempre ha tratado de trabajar las cosas que están flaqueando, el chiste es trabajar en la dinámica familiar y que todos estén bien“, aseguró.

Vadhir Derbez y su familia.
Vadhir Derbez y su familia.

Pero respecto a los sentimientos que le ha generado la ausencia de su papá en su infancia, comentó que están presentes en “Morrito”, pues es un tema que ya se ha hablado públicamente antes.

Temas Relacionados

VadhirJosé EduardoAislinn DerbezEduardo DerbezDe viaje con los Derbezmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del agua de naranja con chía en ayunas

Esta bebida es ideal para tomar por las mañanas

Cuáles son las propiedades curativas

Cómo contratar el paquete de internet CFE de 100 GB para la casa

Estos planes de conexión están planteados para ser accesibles

Cómo contratar el paquete de

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Las personas capturadas estarían relacionadas con un grupo criminal

Detienen a tres hombres que

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Entre los detenidos hay dos menores de edad

Capturan a cinco hombres armados

Chofer de ruta de camión en Cuajimalpa intenta huir tras impactar a otros vehículos; así fue el percance

La Ruta 5 será puesta en revisión y se logró la detención de otros implicados

Chofer de ruta de camión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres hombres que

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

Reportan asesinato de “El Pichón”, presunto jefe de plaza de un brazo armado de Los Chapitos

Tras ataques armados en hospitales de Sinaloa, paramédicos de Gerum usarán chalecos antibalas

Procesan a “El Rhino”, presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán que fue detenido en Uruapan

ENTRETENIMIENTO

Hermanos Gallagher se preparan para

Hermanos Gallagher se preparan para CDMX y preparan “Oasis Week” con boletos gratis y dinámicas para fans

Las mejores melodías para escuchar en Spotify México en cualquier momento y lugar

Tito Fuentes de Molotov confiesa que en su pausa musical estuvo en coma y enfrentó 11 cirugías tras duras adicciones

Quién es Emilia Mernes, cantante que fue “ignorada” por su público en México

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Aarón pide al Cuarto Noche salvar a Abelito

DEPORTES

Canelo vs Crawford: quién impidió

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá

Entrenador de Crawford se muestra despreocupado por enfrentar a Canelo: “No me importa ese poder”

Atlas felicita a su portero Camilo Vargas tras clasificarse al Mundial del 2026