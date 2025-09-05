México

Colaboradores de Alicia Bárcena sufren accidente en la México-Pachuca: hay un muerto y tres lesionados

La Semarnat informó que el personal se trasladaba a Hidalgo rumbo al 3 Informe de Gobierno de Julio Menchaca

Por Jaqueline Viedma

Colaboradores de Alicia Bárcena sufren
Colaboradores de Alicia Bárcena sufren accidente en la México-Pachuca, Semarnat reporta una persona fallecida y tres lesionadas. (Foto de redes sociales)

La mañana de este viernes 5 de septiembre de 2025, integrantes del equipo de avanzada de Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sufrieron un accidente mientras se trasladaban a un evento en Pachuca, Hidalgo. Un colaborador falleció, mientras que tres personas se reportan con lesiones.

De acuerdo con reportes preliminares, los involucrados se dirigían rumbo al Tercer Informe de Gobierno de Julio Menchaca en Hidalgo, cuando una de las camionetas sufrió un accidente a la altura del puente de Tolcayuca cerca de la planta industrial Dixy.

La camioneta Nissan blanca habría volcado y causado la muerte de uno de los escoltas, por lo que elementos de la Guardia Nacional atendieron el percance.

Semarnat confirma fallecimiento de un colaborador

La Semarnat informó que por la mañana, integrantes del personal de apoyo de la dependencia sufrieron un accidente vehicular durante su trayecto de la Ciudad de México al estado de Hidalgo.

Como resultado del incidente, una persona perdió la vida y tres más resultaron lesionadas. Las personas heridas están recibiendo atención médica en un centro hospitalario, según lo informado por la dependencia.

Se dio a conocer que la secretaria Alicia Bárcena Ibarra, tras ser notificada del accidente, acudió de inmediato al hospital y permanece en el lugar, manteniendo comunicación con familiares y autoridades.

La Semarnat expresó sus condolencias a la familia del colaborador fallecido y a los lesionados. La dependencia indicó que se inició la coordinación con las autoridades competentes y que proporcionará más información a medida que se disponga de nuevos datos.

Titular de la Semarnat y gobernador de Hidalgo lamentan accidente

Después del accidente, la secretaria Alicia Bárcena lamentó el fallecimiento de su colaborador identificado como Fabián, quien formaba parte de su personal de apoyo.

“Con profundo dolor comparto el fallecimiento de un querido compañero del personal de apoyo que me acompañó al Informe del Gobernador Menchaca. Un fatal accidente en la carretera México–Pachuca. Fabián, hombre comprometido con . Mis condolencias a su familia. QEPD. Vuela alto!”, escribió la secretaria.

La titular de Semarnat expresó su agradecimiento por el apoyo proporcionado por el gobernador Julio Menchaca Salazar, el secretario Guillermo Olivares Reyna y el general Netzahualcóyotl Albarran Mendoza de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Durante su Tercer Informe de Gobierno el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, expresó su solidaridad con la secretaria de Medio Ambiente federal, Alicia Bárcena, cuyo equipo de trabajo estuvo involucrado en el accidente en la carretera México- Pachuca done uno de sus escoltas perdió la vida.

