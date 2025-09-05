Tráiler choca en avenida Oceanía y provoca caos vial, una persona fallecida

Choque de tráiler en avenida Oceanía ocasiona tránsito lento en avenida Central (especial)

Un fuerte accidente se registró la madrugada de este viernes sobre la avenida Oceanía, a la altura de la calle Siberia, en la colonia Romero Rubio, alcaldía Venustiano Carranza, donde una persona falleció.

El tráiler se impactó a uno de los pilotes de la estructura del Metro por venir a exceso de velocidad y quedó atravesado en la vialidad entre las estaciones Oceanía y Romero Rubio, provocando un severo caos vial en una de las principales rutas de conexión entre el Estado de México y Ciudad de México.

La pesada unidad perdió el control cuando circulaba con dirección hacia la capital. El impacto fue de tal magnitud que el tráiler perdió una de sus llantas delanteras y el motor se desprendió, quedando sobre el asfalto.

Chofer falleció por el fuerte impacto

Así quedó la estructura del metro de la Línea B, después que tráiler chocara en avenida Oceanía, CDMX (especial)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para resguardar la zona y brindar atención y sacar el cuerpo del chofer que falleció.

La vialidad permanece severamente afectada, principalmente en el tramo de Circuito Interior después de avenida Oceanía, en dirección al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Por igual, está afectada la avenida Central viniendo del municipio de Ecatepec de Morelos.

Autoridades de tránsito realizan maniobras para desviar la circulación hacia rutas alternas, sin embargo, el tráfico en la zona se ha intensificado debido a la hora pico y la magnitud del incidente.

El choque ha complicado también el flujo vehicular en arterias secundarias como avenida del Peñón y Río Consulado, 608 y continuación de avenida Oceanía con rumbo al distribuidor vial Heriberto Castillo, donde automovilistas buscan opciones para incorporarse a sus trayectos habituales.

Grúas trabajan en la zona para remover la unidad siniestrada y liberar el paso, aunque las labores ya llevan más de 4 horas debido al tamaño del tráiler y al daño estructural que sufrió.

Se recomienda a los automovilistas evitar la zona y utilizar vías alternas como Eje 1 Norte, Viaducto Río de la Piedad y avenida Eduardo Molina para evitar contratiempos. Si vienen del Edomex, tomar la avenida Adolfo López Mateos, mejor conocida como R1, Léon de los Aldamas, avenida Centenario para evitar la zona afectada.

Autoridades capitalinas hicieron un llamado a manejar con precaución y respetar los señalamientos viales, al tiempo que se investigan las causas del accidente. Una de las principales líneas de indagatoria apunta a una posible falla mecánica en la unidad de carga.