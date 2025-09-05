Pese a su íntima amistad con Peso Pluma, Abelito no lo ha mencionado en La Casa de los Famosos México

Abelito ha compartido videos junto a Peso Pluma en TikTok, donde suma más de 4,9 millones de seguidores (IG)

La relación entre Abelito y Peso Pluma ha permanecido fuera del foco mediático, a pesar de que existen registros públicos que evidencian una cercanía significativa entre ambos.

En uno de los momentos más destacados, durante un concierto previo a la interpretación de la canción ‘Nueva vida’, ambos artistas compartieron un instante de complicidad, sentados y conversando, sellando el encuentro con un golpe de puños.

El propio Abelito acompañó la publicación de ese video con la frase: “Dios te cuide y te bendiga mi PP”, mientras vestía ropa militar, incluyendo un chaleco antibalas y un radio localizador.

Aunque Abelito ha mostrado abiertamente su afición por la música regional mexicana desde su ingreso a ‘La Casa de los Famosos México’, nunca ha hecho pública su amistad con Peso Pluma dentro del programa.

Ambos famosos han coincidido en conciertos y estudios de grabación, reforzando su vínculo personal y profesional (IG)

El influencer, originario de Zacatecas, ha interpretado en varias ocasiones temas del género y cuenta con grabaciones de canciones como ‘La 380’, ‘Chi’, ‘Descontrol’, ‘Mala’ y ‘Shorty’. Sin embargo, la relación con el cantante de corridos tumbados se mantiene en reserva, a pesar de la frecuencia con la que ambos han coincidido fuera del reality.

En su cuenta de TikTok, donde supera los 4,9 millones de seguidores, Abelito ha compartido diversos clips junto a Peso Pluma. En uno de ellos, ambos aparecen en un estudio de grabación: el cantante jalisciense interpreta con guitarra el corrido ‘El rápido’ sentado en un sillón, mientras Abelito lo acompaña con coros y bailes.

En esa sesión también estuvieron presentes Tito Double P y Grupo Codiciado. En tono de broma, el influencer incluso se refiere a sí mismo con el diminutivo ‘Abeliko’.

Otro de los videos publicados por Abelito muestra a ambos sobre el escenario durante un concierto de Peso Pluma, donde interpretan juntos ‘Sopa de Caracol’.

Abelito durante un show de Peso Pluma (IG)

Estas imágenes refuerzan la existencia de una relación cercana, aunque el participante de ‘La Casa de los Famosos México’ ha optado por no mencionarla en el contexto del programa.

La decisión de mantener en secreto esta amistad podría estar relacionada con la situación personal de Peso Pluma. El cantante, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, se ha distanciado del ojo público tras enfrentar complicaciones legales y de seguridad derivadas de su música.

Peso Pluma recibió amenazas y, como consecuencia, se cancelaron al menos seis presentaciones en México. Además, se reportó el cierre de sus oficinas en Los Ángeles y su exilio en Europa, en medio de rumores sobre una posible estancia en un centro de rehabilitación en Jalisco.

Juntos han participados en conciertos 'bélicos' | Crédito: IG, el_abelito_oficial

La gira ‘La Doble P World Club European Tour’ y la participación en el ‘Morrina Festival 2025’ han sido señaladas como posibles justificaciones para el traslado del artista fuera de México, evitando así levantar sospechas sobre su paradero.