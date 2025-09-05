México

Éste es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 5 de septiembre tras sufrir fuerte caída en LCDLF

El accidente de la famosa preocupó a sus compañeros de reality y al público

Por Zurisaddai González

Guardar
Dalilah Polanco rompió en llanto
Dalilah Polanco rompió en llanto al recordar su relación con sus padres. (Vix)

La noche del jueves, Dalílah Polanco encendió las alarmas en La Casa de los Famosos México 2025 después de sufrir una fuerte caída durante una de las pruebas más intensas de la competencia.

La actriz fue atendida de inmediato por médicos y su estado de salud generó gran preocupación entre sus compañeros y la audiencia.

¿Qué le pasó a Dalílah Polanco en la prueba?

El accidente ocurrió durante la dinámica de “el robo de salvación”, cuando los habitantes se enfrentaban a una prueba crucial para definir a los finalistas.

Dalílah descendía una escalera cuando perdió el equilibrio y cayó sobre el brazo, provocando gritos de dolor que estremecieron a la casa.

Dalílah Polanco regresa a LCDLFM.
Dalílah Polanco regresa a LCDLFM. (Captura de pantalla)

“¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, alcanzó a decir mientras permanecía en el piso, intentando tranquilizar al resto de los participantes aunque evidenciaba gran dolor.

Aaron Mercury y Mar Contreras fueron los primeros en auxiliarla, mientras que La Jefa ordenó su traslado inmediato al confesionario.

Guana y Aldo de Nigris acompañaron el movimiento mientras Abelito abría paso. El ambiente en la casa se tornó tenso y lleno de incertidumbre.

Más tarde, en la gala, Odalys Ramírez confirmó lo sucedido:“Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, aseguró la conductora, confirmando que ya estaba bajo supervisión médica.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte
Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

El regreso de Dalílah y cómo está hoy

Las horas posteriores estuvieron marcadas por el hermetismo de la producción. La señal mostró varias censuras de cámara y los habitantes se mantenían en incertidumbre. Sin embargo, cerca de las dos de la mañana del viernes, Dalílah reapareció brevemente en la casa.

“Mañana la venganza de la maldita lisiada”, se escuchó decir, en referencia a la icónica frase de la telenovela María la del Barrio.

Dalilah Polanco no se va
Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

El comentario provocó sorpresa entre Aldo de Nigris, Mar Contreras y Elaine Haro, quienes voltearon de inmediato a buscarla, aunque la actriz no apareció a cuadro.

En redes sociales también circuló un fragmento en el que, mientras Alexis Ayala estaba acostado, se oye la voz de Dalílah gritando: “Soy la maldita lisiada”, mientras Aaron Mercury advertía a los demás que “no puede hablar con ustedes”.

De acuerdo con videos filtrados, Aaron ayudó a la actriz a ingresar nuevamente al confesionario y minutos después salió a recoger algunas de sus pertenencias.

Más tarde, cerca de las 3:30 de la madrugada, la señal mostró una muleta recargada en una de las camas del “Cuarto Día”, donde aparentemente Dalílah se encontraba descansando junto a Shiky.

Aunque la producción no ha dado un parte médico detallado, todo indica que la actriz permanece dentro de la competencia, recuperándose de la lesión y bajo constante vigilancia.

Su regreso y el sentido del humor con el que enfrentó la situación dejan ver que, pese al accidente, Dalílah continúa firme en el reality.

Temas Relacionados

Dalilah PolancoaccidenteLa Casa de los Famosos MéxicoLa Casa de los Famosos 2025Estado de saludmexico-entretenimiento

Más Noticias

Tráiler choca en avenida Oceanía y provoca caos vial, una persona fallecida

También hay afectaciones rumbo al AICM y en avenida Central

Tráiler choca en avenida Oceanía

Santoral del 5 de septiembre: quién fue Beata Madre Teresa de Calcuta

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser recordados

Santoral del 5 de septiembre:

Tris resultados 4 de septiembre 2025; ganadores de todos los sorteos de ayer

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos del jueves

Tris resultados 4 de septiembre

Metro CDMX y Metrobús hoy 5 de septiembre: informan que todas las líneas avanzan con normalidad

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes

Metro CDMX y Metrobús hoy

¿Cómo preparar el nopal para maximizar sus beneficios y bajar de peso?

Este superalimento mexicano que potencia la salud si se prepara adecuadamente

¿Cómo preparar el nopal para
MÁS NOTICIAS

NARCO

De Ecuador a México: Así

De Ecuador a México: Así es la narcoalianza de Los Choneros y Los Lobos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG

Emma Coronel sorprende al publicar fotografía inédita de sus gemelas, hijas de “El Chapo” Guzmán

Linchan a presunto asesino de tres personas tras ataque en tianguis de Xalatlaco, Edomex

Detienen a tres hombres que llevaban 100 mil litros de huachicol en tractocamiones en Edomex

Capturan a cinco hombres armados y aseguran dos camionetas en Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue el famoso reality hoy 5 de septiembre

Quién es el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México, según encuesta

Adela Micha revela cuál fue el único acuerdo que hizo con Nodal para su entrevista

Tras accidente, Dalílah Polanco regresa a LCDLFM y censuran cámaras: “Soy la maldita lisiada”, gritó

Adela Micha defiende a Ángela Aguilar y pide no juzgarla: “Cometió el pecado de enamorarse”

DEPORTES

De IndyCar a Fórmula 1:

De IndyCar a Fórmula 1: el nuevo reto de Pato O’Ward con McLaren

Kevin Mier, portero de Cruz Azul, clasifica con su selección a la Copa del Mundo 2026

Canelo vs Crawford: quién impidió la transmisión de la pelea por tv abierta

Álvaro Morales reacciona a la supuesta oferta que tendría para dejar ESPN: “Me siento bendecido”

Tres nuevas selecciones se suman al Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá