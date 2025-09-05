Éste es el estado de salud de Dalílah Polanco hoy 5 de septiembre tras sufrir fuerte caída en LCDLF

Dalilah Polanco rompió en llanto al recordar su relación con sus padres. (Vix)

La noche del jueves, Dalílah Polanco encendió las alarmas en La Casa de los Famosos México 2025 después de sufrir una fuerte caída durante una de las pruebas más intensas de la competencia.

La actriz fue atendida de inmediato por médicos y su estado de salud generó gran preocupación entre sus compañeros y la audiencia.

¿Qué le pasó a Dalílah Polanco en la prueba?

El accidente ocurrió durante la dinámica de “el robo de salvación”, cuando los habitantes se enfrentaban a una prueba crucial para definir a los finalistas.

Dalílah descendía una escalera cuando perdió el equilibrio y cayó sobre el brazo, provocando gritos de dolor que estremecieron a la casa.

Dalílah Polanco regresa a LCDLFM. (Captura de pantalla)

“¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, alcanzó a decir mientras permanecía en el piso, intentando tranquilizar al resto de los participantes aunque evidenciaba gran dolor.

Aaron Mercury y Mar Contreras fueron los primeros en auxiliarla, mientras que La Jefa ordenó su traslado inmediato al confesionario.

Guana y Aldo de Nigris acompañaron el movimiento mientras Abelito abría paso. El ambiente en la casa se tornó tenso y lleno de incertidumbre.

Más tarde, en la gala, Odalys Ramírez confirmó lo sucedido:“Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, aseguró la conductora, confirmando que ya estaba bajo supervisión médica.

Dalílah Polanco sufrió una fuerte caída. (Capturas de pantalla)

El regreso de Dalílah y cómo está hoy

Las horas posteriores estuvieron marcadas por el hermetismo de la producción. La señal mostró varias censuras de cámara y los habitantes se mantenían en incertidumbre. Sin embargo, cerca de las dos de la mañana del viernes, Dalílah reapareció brevemente en la casa.

“Mañana la venganza de la maldita lisiada”, se escuchó decir, en referencia a la icónica frase de la telenovela María la del Barrio.

Dalilah Polanco no se va de La Casa de los Famosos México. (Infobae México)

El comentario provocó sorpresa entre Aldo de Nigris, Mar Contreras y Elaine Haro, quienes voltearon de inmediato a buscarla, aunque la actriz no apareció a cuadro.

En redes sociales también circuló un fragmento en el que, mientras Alexis Ayala estaba acostado, se oye la voz de Dalílah gritando: “Soy la maldita lisiada”, mientras Aaron Mercury advertía a los demás que “no puede hablar con ustedes”.

De acuerdo con videos filtrados, Aaron ayudó a la actriz a ingresar nuevamente al confesionario y minutos después salió a recoger algunas de sus pertenencias.

Más tarde, cerca de las 3:30 de la madrugada, la señal mostró una muleta recargada en una de las camas del “Cuarto Día”, donde aparentemente Dalílah se encontraba descansando junto a Shiky.

Aunque la producción no ha dado un parte médico detallado, todo indica que la actriz permanece dentro de la competencia, recuperándose de la lesión y bajo constante vigilancia.

Su regreso y el sentido del humor con el que enfrentó la situación dejan ver que, pese al accidente, Dalílah continúa firme en el reality.