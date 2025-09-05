Tras accidente, Dalílah Polanco regresa a LCDLFM y censuran cámaras: “Soy la maldita lisiada”, gritó

Dalílah Polanco regresa a LCDLFM. (Captura de pantalla)

Dalílah Polanco sufrió una caída durante uno de los retos de La Casa de los Famosos México la noche del jueves. Horas después de su accidente, y tras ser atendida por médicos, la actriz reingresó a la casa durante la madrugada, en medio de una transmisión marcada por la censura de cámaras y el hermetismo de la producción.

La situación ha provocado incertidumbre sobre su continuidad en el reality, especialmente después de que Dalílah, fuera de cuadro, gritó “soy la maldita lisiada”, recordando la icónica frase de la telenovela María la del Barrio.

El accidente de Dalílah Polanco ocurrió durante la prueba para ser finalista en “el robo de salvación”. Ella descendía una escalera cuando perdió el equilibrio y cayó sobre el brazo. Todos sus compañeros, incluidos los de Cuarto Noche, se acercaron de inmediato a auxiliarla, aunque ella gritaba: “¡No, espérense! No, no, espérense. ¡Ay! Todo bien. No, sigan, sigan. No se paren”, expresó la actriz, en un intento por tranquilizar al resto de los participantes, aunque dejaba ver su gran dolor mientras permanecía en el piso.

Así fue la caída de Dalílah Polanco (X/@elChuneva)

Aarón Mercury y Mar Contreras fueron los primeros en acercarse. Poco después, La Jefa, la voz del formato, ordenó su traslado urgente al confesionario. Guana y Aldo De Nigris la acompañaron, mientras Abelito abrió paso.

El ambiente en la casa se transformó y la preocupación se apoderó del grupo. Odalys Ramírez, presentadora del reality, informó después en la gala: “Dalílah está siendo atendida en este momento. Dalílah está bien”, añadió que ya estaba recibiendo la atención médica necesaria.

Un reingreso exprés, frases fuera de cuadro y la censura de cámaras

Multicámaras al momento de la aparición de Dalílah Polanco. (Redes sociales)

La incertidumbre no terminó con el traslado de la actriz. Horas después, cerca de las dos de la mañana del viernes, varios concursantes permanecían en la piscina: Elaine Haro, Mar Contreras, Abelito, Aarón Mercury y Aldo De Nigris. En ese momento, La Jefa llamó a Aarón Mercury al confesionario y, minutos después, Dalílah Polanco reapareció.

“Mañana la venganza de la maldita lisiada”, se escuchó, mientras Aldo de Nigris, Mar Contreras y Elaine Haro reaccionaron con sorpresa al voltear a ver a su compañera, que no apareció a cámara.

Dalílah Polanco regresa tras su accidente en LCDLFM. (Redes sociales)

De inmediato, la cámara de la piscina mostró a otros habitantes que ya estaban dormidos.

Internautas también recuperaron otro clip en donde se ve a Alexis Ayala acostado mientras se escucha a Dalílah: “Soy la maldita lisiada”, mientras Aarón Mercury avisa a sus compañeros “no puede hablar con ustedes”.

Cámara capta a Dalílah Polanco tras su accidente. (Redes sociales)

De acuerdo con fragmentos de video que circularon en redes, Aarón Mercury ayudó a la actriz a ingresar de nuevo al confesionario. También se detalló que la participante solamente entró a la casa a buscar algunas cosas.

Posteriormente, a las 3:30 de la madrugada, las cámaras de “Cuarto Día” fueron censuradas y la señal mostró únicamente imágenes del “Cuarto Noche”.

(Captura de pantalla)

Instantes después volvieron a mostrar la imagen de “Cuarto Día” y se apreciaba a otra persona más durmiendo con Shiky, aparentemente Dalílah, a la vez que había una muleta recargada en una de las camas.