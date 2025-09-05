México

Elaine Haro critica la llamada de Facundo con su novia Delia en La Casa de los Famosos 3: “Fue como correcta”

La primera llamada del reality show sigue causando debate entre los habitantes

Por Jazmín González

La reciente llamada telefónica entre Facundo y su novia Delia dentro de La Casa de los Famosos México ha generado debate entre los participantes, especialmente tras el comentario de Elaine Haro, quien cuestionó la falta de expresividad en la conversación.

Han pasado días desde que el comediante volvió a escuchar la voz de su prometida, pero el tema no deja de causar opiniones divididas, pues en una reciente plática entre los habitantes el tema generó debate.

Cabe recordar que la conversación telefónica se produjo después de que el conductor aceptara la propuesta de 'La Jefa’, quien le ofreció una llamada a cambio de los 30.000 pesos que había ganado el día anterior.

Sin dudarlo, accedió y mantuvo un diálogo de dos minutos con su novia, un breve intercambio de palabras que fue percibido por algunos como distante.

Elaine Haro cuestiona la falta de expresividad en la llamada de Facundo con su prometida

La joven actriz de melodramas compartió que aunque la comunicación le pareció agradable, esperaba una reacción más efusiva por parte de Delia.

La verdad es que estuvo muy bonita la llamada de Facu con su novia. Pero así me contesta mi mamá y me muero, porque yo soy bien expresiva. Delia es como muy la personalidad de Facu”, afirmó.

El comentario de la habitante más chica de la casa encontró respaldo en Shiky, quien compartió su percepción y consideró que la actitud fue muy adecuada.

Sí y Delia fue como correcta”, puntualizó el español, reforzando la idea de que la novia de Facundo se mostró reservada durante la llamada.

Con el fin de profundizar en el tema, Haro agregó que de haber estado en la misma situación y recibir una respuesta similar de su madre, se habría sentido afectada. “El yo marcarle a mi mamá, esperaría que estuviera loca, de ‘mi niña, mi Elaine’. A mí sí me hubiera (afectado), así de ‘¿todo bien mamá?’”, explicó.

Dalílah Polanco cree que la respuesta de Delia puede estar relacionada con la producción

Dalílah Polanco intervino para ofrecer una posible explicación sobre la actitud de Delia. De acuerdo con la actriz y conductora, su reacción podría deberse a las restricciones impuestas por la producción.

Sí, de ¿qué pasó?... No crees que están adoctrinados”, planteó Dalílah Polanco, insinuando que las normas del programa limitan la espontaneidad.

Asimismo, Polanco detalló que existen indicaciones estrictas sobre lo que se puede decir durante las llamadas. “Así de no puedes gritar, no puedes decir, no puedes decirle nada de acá, no puedes hablar nada de esto, sino te cortamos”.

