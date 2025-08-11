México

Aseguran toma clandestina en inmueble del Edomex con túnel de 300 metros de largo

Al lugar llegó personal de Pemex y oficiales resguardan al evidencia en el sitio

Por Luis Contreras

Agentes de seguridad acudieron al
Agentes de seguridad acudieron al sitio (SSEM)

Elementos de seguridad del Estado de México realizaron el aseguramiento de un a toma clandestina de hidrocarburo que conectaba al interior de un predio en los ejidos de Soapayuca, zona donde se pudo percibir un olor a combustible.

Al sitio, en el municipio de Axapusco, acudieron agentes de seguridad estatales, de la Guardia Nacional y de la Policía Municipal tras recibir un reporte de una baja de presión en los ductos a la altura del kilómetro 248+686, del ducto Tuxpan - Azcapotzalco.

En el sitio, los uniformados hallaron un túnel de alrededor de 300 metros de largo por un metro de alto. En dicho túnel había una manguera de alta presión que llegaba hasta el inmueble que presentaba una conexión irregular y salía un fuerte olor a combustible.

Parte de las actividades en el sito (SSEM)

“Personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) acudió al sitio para realizar los trabajos correspondientes de contención, además oficiales permanecen en la zona a fin de evitar que sea alterada la evidencia”, señala el informe de la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM).

El material compartido por las autoridades muestra el sitio hasta donde llegaba la manguera de alta presión, así como parte del túnel al parecer usado para la extracción del hidrocarburo. No fueron reportadas personas detenidas por el hallazgo en el Edomex.

El inmueble asegurado (SSEM)
El inmueble asegurado (SSEM)

Robo de hidrocarburo en Edomex

Por su parte, el 29 de junio pasado, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el desmantelamiento de una red de huachicol que operaba en diversas entidades, entre ellas territorio mexiquense.

En dicha ocasión, García Harfuch anunció el arresto de más de 30 personas. El presunto líder de la estructura criminal fue identificado como Cirio Sergio “N”, quien fue capturado en el Edomex y se le acusa de ser el responsable de coordinar la extracción de hidrocarburo a través de tomas clandestinas.

Fueron capturadas más de 30 personas (SSPC)

También en Edomex fue detenido Aurelio “N”, quien fue identificado como presunto operador logístico y financiero de la célula delictiva y quien también es acusado de delincuencia organizada.

Mientras que, en otras acciones, el pasado 24 de abril, fueron detenidas 16 personas en Acolman y quienes fueron asegurados en flagrancia cuando extraían combustible.

En dicha ocasión los sujetos atacaron con armas de fuego a los agentes, lo que provocó la reacción de los efectivos y que tres agresores resultaran heridos. Asimismo, cuatro de los sujetos capturados fueron sorprendidos con placas apócrifas de la Secretaría de la SSPC y de la Policía de Ecatepec.

