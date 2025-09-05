México

Chofer de ruta de camión en Cuajimalpa intenta huir tras impactar a otros vehículos; así fue el percance

La Ruta 5 será puesta en revisión y se logró la detención de otros implicados

Por Mariana L. Martínez

Detenidos tras la trifulca en
Detenidos tras la trifulca en Cuajimalpa CRÉDITO: SSC

Cinco mujeres resultaron lesionadas tras un incidente vial en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, donde una trifulca entre los ocupantes de un camión de pasajeros y un vehículo particular desencadenó un choque múltiple.

El chofer de la ruta 5 fue detenido y el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Héctor Ulises García Nieto, fortalecer operativos de verificación de dicha ruta.

El suceso se originó en la calle Mina, a la altura de Allende, en la colonia San Mateo Tlatenango, cuando los oficiales de la SSC recibieron un reporte por radio sobre una pelea entre dos hombres.

“Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lograron detener al conductor de la unidad y a otro hombre posiblemente relacionados con las agresiones y daños materiales, mismos que fueron trasladados al Ministerio Público para deslindar responsabilidades y determinar su situación jurídica”, se pudo leer en la tarjeta informativa.

Al arribar al lugar, los agentes observaron que el conductor de un camión de transporte de pasajeros aceleró y terminó impactando contra tres automóviles compactos. Ante la situación, los policías solicitaron de inmediato apoyo médico y lograron interceptar la unidad involucrada.

Los paramédicos que acudieron al sitio evaluaron a cinco mujeres, quienes presentaban lesiones clasificadas como policontundidas. Ninguna de ellas requirió traslado hospitalario, de acuerdo con la valoración médica realizada en el lugar.

Los primeros reportes de la SSC indican que el incidente se desencadenó por una riña entre el chofer del camión y una pareja —un hombre y una mujer— que arrojaban objetos al vehículo de pasajeros. En su intento por huir del sitio, el conductor perdió el control y colisionó con los otros automóviles.

Como resultado de estos hechos, los agentes detuvieron tanto al conductor del camión como a otro hombre presuntamente vinculado a las agresiones. Tras informarles sobre sus derechos legales, ambos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y se deslinden responsabilidades.

